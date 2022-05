Roland Kros 2022, empate italiano. Sorte de Janick Chinner, Musetti imediatamente inventa o Citchibas – OA Sport

Regras praticamente opostas para os dois principais jovens jogadores do tênis italiano. Com Novak Djokovic, Rafael Nadal, Alexander Sverev e Carlos Alcaras no topo e Tirol do Sul no fundo, Janick Chinner já teve um placar sorridente. Lorenzo MusettiPor outro lado, corre o risco de perder os pontos da segunda rodada que aconteceu há um ano, e em seu retorno empatou com o grego Stephanos Chitsibas. Mas vamos bem.

Quanto ao pecador, a questão é muito simples: exceto por um lado do tabuleiro de fala longa (supondo que os protagonistas estejam cumprindo seu dever), Mas ele se encontra em excelente forma ao longo de todas as quartas de final. A introdução foi com um merecedor (Giulio Cepieri em teoria também, mas saberemos isso amanhã), e depois no segundo turno houve problemas entre o espanhol Roberto Carpales Payna, um bom Terolo, mas não particularmente perigoso, e o alemão Oscar Otte que poderia criar, mas não muitos problemas.

Na terceira rodada, está Georgia Nicolas Basilashvili, mesmo sendo protagonista de uma das primeiras rodadas principais possíveis com o franco-americano Maxim Cressi. Há uma possível sequência russa em vista, mas se houver Andrei Rublev É uma situação que é mais provável no segundo turno, todos devem olhar para a pergunta Daniel Medvedev Por trimestre. Embora o número 2 do mundo tenha chegado lá no ano passado, estamos falando de alguém que tem uma quantidade razoável de ódio no saibro (sempre menos, mas ainda mais do que o Kazakh Alexander Public). Naquela época, os preços do espanhol Pablo Carreno Pusta poderiam subir ou a cauda do croata Marin Cilic poderia ser atingida. Nesse ponto, se ele conseguir chegar às semifinais, ele só terá que descobrir quem ele é (os principais suspeitos no Chitsibas e no norueguês Caspar Root).

Roland Garros 2022, placar de Lorenzo Musetti. O jogo mais difícil com o Chitsibas sofreu

A respeito de Lorenzo Musetti, Como foi dito, o infortúnio abunda, porque encontra helênico; Esse tipo de desafio é um processo muito difícil, mesmo que seja o pão dele, então nunca diga não. Um conjunto já foi demolido em Chitsibas no passado. Falando do francês Lucas Poe, uma coisa é obviamente cedo demais entre o britânico Daniel Evans (ou o argentino Francisco Cerundolo), ou o canadense Denis Shapovalov e o dinamarquês Holkar Rune (pontuação da primeira rodada com um círculo vermelho).

Sempre na parte inferior do tabuleiro, no terceiro trimestre, está Marco Cechinado, que fez a primeira rodada entre especialistas com o espanhol Pablo Andujer; Se ele vencer, ele definitivamente será derrotado pelos Hubert Hurricanes da Polônia em breve. Não muito longe Lorenzo Sonego, Beneficiário da Semente nº 32 e conhecido do alemão Peter Kojovsik. No final, então, o português João Sousa e o norueguês Casper Ruud são um bom desafiante, com quem já travou uma batalha feroz no ano passado em Viena, rápido dentro de casa.

No pico, há atualmente apenas um Fabio Fognini, é esperado de uma estreia de alto nível com o australiano Alexei Babrin. Mesmo na segunda rodada correu bem porque muitos teriam se inscrito para uma das boutiques holandesas van de Sandsulf no ranking. Claro, há um pequeno problema na terceira rodada, nada: Rafael Nadal. Ele, em outra época, perdeu três vezes em vermelho dos lígures. A edição 2022 do Tagiasco está longe de 2015 e 2019, mas nunca diga a última palavra.

Giulio CepieriSão elegíveis Diego Schwartzman da Argentina, canadense Felix Agar-Aliasim, russo (sem bandeira) Aslan Karatchev, chileno Alejandro Dabilo, Van de Jansulf, alemão Alexander Sverev, americanos Michael Mmore e outros). , espanhol Carlos Alcaraz, português João Sousa, Hurkacz , Outra Qualificação, o francês Lucas Pouille, o americano MacKenzie McDonald, o Sinner, o húngaro Marton Fucsovics.

Foto: LiveMedia / Fabrizio Corradetti – LivePhotoSport.it