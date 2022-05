A greve geral foi interrompida em 20 de maio de 2022, em Emilia Romagna – Chronicle

Bolonha, 19 de maio de 2022 – Amanhã, sexta-feira 20, e TheEmília Romanha Ele pára como o resto da Itália Greve geral “Contra GuerraA Economia de Guerra e o Governo de Guerra “proclamados pelos sindicatos Cup Transporti, Cobas e USB Lavoro, Al-Cobas, Cup-PI, Favo, Elmo, SGC, Slybrolcopas e Zova. Em perigo Ônibus, trens, aviões, escola, saneamento E não só isso, também é evidenciado pelo cronograma de greves planejadas disponível no site Ministério da Infraestrutura. A multidão vai assistir Departamento Escolar: Pessoal docente, atta e educacional de escolas públicas em todos os níveis. A greve também acontecerá Cuidados de saúdeNunca Serviços de emergência serão garantidosComo benefícios de tratamento intensivo.

Transporte público

A greve será apenas para o transporte local Diferentes métodos em cada cidade.

Bolonha e Ferrara

Serviços de ônibus, relatório Tper, Das 8h30 às 16h30 e das 19h30 no final do serviço não é garantido. O Call Center 051-290290 garantirá a presença do operador. Funcionários também são afetados pela greve Marconi Express.

Modena

Para serviços urbanos Modena informa Corby, Sassuolo, ChettaO serviço é garantido das 6h30 às 8h30 e das 12h às 16h. Para serviços suburbanos, das 6h às 8h30 e das 12h30 às 16h.

Reggio Emilia

No serviço urbano e suburbano, informe SedaEvite das 9 às 13 e 15:30 até o atendimento terminar.

Birmânia

Dedo do pé Para o serviço da cidade – ônibus feliz, todas as saídas do terminal das 5h30 às 8h30 e das 12h10 às 14h40 serão seguradas; Serviço suburbano – Prontobus extraurbano, partindo do Terminal 5h30 às 8h45 e das 12h10 às 14h55.

Piacenza

Seda Para serviço urbano, estão garantidos os passeios de 7 a 10 e de 12 a 15; Para serviço urbano desde o início do dia até às 8h30 e das 12h às 15h.

Romagna

Comece com a Romagna Sugere que, Bacia Forley-Chechena, Linhas 5h30 às 8h30 e 13h às 16h garantidas; iniciar RavenaServiço de Transporte Público e Barco Eles serão segurados das 5h30 às 8h30 e das 12 às 15. Finalmente, RíminiAs alças protegidas vão de 6 a 9 e de 13 a 16.

Trens, aviões, barcos e rodovias

A respeito de Os trens pararão às 21h no dia 19 de maio e às 21h no dia 20 de maio. Trinidad e Tobago não prevê mudanças no rodízio de trens de longa distânciaQuando Para as regiões Será garantido Apenas serviços essenciais 6 a 9 e 18 a 21. trem Italo Divulgou uma lista de trens garantidos nos dias 19 e 20 de maio.

EU ‘எனக்Em vez disso, anunciou que os voos seriam garantidos 7 a 10 e 18 a 21Mas é recomendado Entre em contato com a companhia aérea Antes de chegar ao aeroporto. Pare por 24 horas, uma hora antes da partida Pessoal da marinha das principais ilhas. Para ilhas menores, greve de 00.01 a 24. Sim O pessoal da estrada também está parando19 de maio das 22h às 22h no dia 20 de maio.

Escola

Embora a adesão em massa não seja esperada, pode haver greves individuais, o que pode levar a desconforto parasitário. O mundo escolar, no entanto, entrará em greve geral anunciada pela CGIL, CISL e UIL. segunda-feira, 30 de maio Próximo. No entanto, alguns estão agendados para amanhã Desfile de estudantesComo o anúncio de que a Piazza Ultronandi começará às 10h em Bolonha.

Demonstrações

Eles são anunciados em Emilia-Romagna Manifestações em duas cidades: em BolonhaCom encontro às 10h30 na Piazza XX Settembre e Em Reggio EmíliaNa Porta Santa Cruz – via Roma, 22h.