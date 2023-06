Salário mínimo, oposição unida: 9 euros. Uma oferta única está chegando em alguns dias. Renzi parte: “Não assinamos”

milão – As forças da oposição vêem uma repercussão geral sobre a questão do salário mínimo, começando em 9 euros como limite mínimo. Eles deveriam anunciá-lo M5s, Esquerda Italiana, Ação, Pd, Green Europe E +Europa Em uma nota. “Precisamos de uma intervenção para garantir os salários dos trabalhadores, especialmente daqueles que vivem na pobreza devido à inflação, é um componente meritório de nossos programas eleitorais. É por isso que apresentamos uma proposta. Câmara nos próximos dias”, escrevem. José Conte, Nicola Fratoianni, Mateus Richetti, Ellie Schlein, Angelo Bonelli E Ricardo Magé.

“Com efeito, queremos sublinhar fortemente a crença comum de que é chegada a hora da plena aplicação do artigo 36.º da Constituição. Uma existência livre e digna para si e para a sua família”.

Partidos da oposição unidos com um salário mínimo de pelo menos 9 euros por hora Rosaria Amato

29 de junho de 2023

Para atingir esse objetivo, explicam: “Nossa proposta: o trabalhador de todos os setores da economia receberá, no mínimo, o tratamento econômico global previsto em acordos coletivos celebrados por entidades patronais e sindicais de relativa alta representatividade. Melhor tratamento sem prejuízo de vantagens ; como garantia adicional para o reconhecimento de um salário justo, 9 por hora Deve ser introduzido um limite mínimo obrigatório de euros, especialmente para proteger os setores mais vulneráveis ​​e pobres do mundo do trabalho, onde o poder de negociação é fraco entre os sindicatos” .

“A justa retaliação, assim definida, aplica-se não só aos trabalhadores subordinados, mas também às relações de trabalho que apresentem requisitos semelhantes de proteção no contexto da subescravatura e do trabalho por conta própria; de acordo com as disposições da Diretiva sobre salários mínimos, um foi criada uma comissão composta por representantes das empresas e parceiros sociais relativamente mais representativos, cuja principal missão é O salário mínimo por hora será atualizado periodicamente; a eficácia do direito dos trabalhadores a receber tratamento econômico digno é regulamentada e, portanto, garantida; o a gravidade dos contratos de trabalho caducados ou rescindidos é reconhecida por lei, é reconhecido um prazo determinado para a adaptação dos contratos ao novo regulamento e vantagem económica a favor dos empregadores que tenham mais dificuldade nessa adaptação.

Renzi foge

Em vez disso, Italia Viva se distancia. “Mateus Renzi Fratoianni não assinaria um plano de trabalho com Conte e Schlein, assim como não assinaria os programas de Justiça ou Tributação com Meloni e Salvini. “Estar na oposição ao governo Maloney não significa necessariamente estar em uma coalizão alternativa”, escreve o presidente do IV em nota.

“Sobre a qualificação do salário mínimo – continua a nota – Italia Viva apresentou às eleições um texto diferente do proposto por Campolarco, pelo que de acordo com o mandato eleitoral, Italia Viva propõe alterações ao texto, votando a favor. Italia Viva vai se comportar da mesma forma nos próximos projetos de lei relacionados à justiça, infraestrutura e saúde. Estamos comprometidos com leis que nos convencem. Votando, mas estamos na oposição de Meloni e longe de cargos. O trabalho de Fratoianni Conte e Schlein”.