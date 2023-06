Roma, Diego Pinto Surpreende: Uma Alternativa Portuguesa ao Fratesi

A enigmática novela de David Fratessi continua entre os interesses de Inter e Roma. O Milan parece muito distante, tanto pela questão da forma, mas sobretudo porque ainda não há vínculos com o Sassuolo. Os mais próximos dos nerazzurri certamente partirão para o ataque pelo jogador nerazzurri caso Prosovic seja transferido.

A Roma está olhando cada vez mais longe de Davide Fratesi, que acha que deve usar camiseta. Director Geral, Diego Pinto não abandonou o Plano A, mas ainda avalia alternativas. As luzes amarelas e vermelhas surpreenderam o Paris Saint-Germain por um meio-campista que já era procurado no verão passado. É Renato Sanches, que rompe com os parisienses após apenas uma temporada.

Roma, Renato Sanchez está de volta à moda: Diego Pinto tenta

Segundo reportagem do jornalista Gianluca Di Marzio o céu jogoDentro do estojo Rota do mercado de câmbio David Fratesi deve desaparecer. Diego Pinto estará pronto para atacar Renato Sanchez. Na última temporada, o médio português fez 27 jogos e marcou dois golos. Mas agora parece que sua experiência no PSG chegará ao fim.

Renato Sanchez Ele jogou a maioria de seus jogos como substituto do Paris Saint-Germain. O lisboeta esperava ganhar um lugar alto nas fileiras parisienses e agora pode tentar a sorte em outro lugar. Thiago Pinto está pronto para subir e a Roma o receberá de braços abertos.

Renato Sanches (PSG) @Livephotosport

Com isso em mente, o problema não deve persistir com a marcação PSG comprou Renato Sanches do Lille Cerca de 15 milhões de euros. Para uma figura semelhante, Roma A liderança francesa pode ser convencida. Para complicar as negociações está o salário, o ex-jogador do Bayern de Munique ganha 6 milhões líquidos por ano. Tiago Pinto tem estado solto nas aquisições e também aponta alguns nomes de ataque.