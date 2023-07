Amarelo dos dois telefonemas do assassino. “Ela estava se protegendo de facadas”

Segredos entre Michael Gaso e seu novo amigo em suas conversas no celular. Além disso, outros celulares já estão sendo analisados ​​pela polícia para ampliar mensagens sobre sites usados ​​por adolescentes. TikTok, Instagram, mas também no Telegram e outros canais claros rápidos. O jovem ODS, de 17 anos, que se encontrava detido no Centro de Acolhimento Juvenil em Português, vai receber hoje a visita do juiz de instrução do Tribunal de Menores para interrogatório para confirmar o que disse antes de agredir o seu par. A prisão por homicídio culposo deve ser confirmada. Depois de ser visto empurrado por 350 metros, não está claro se a pista é um jovem pesando tanto quanto pedras. Carruagem com o corpo de Michael Nas ruas de Primavalle na tarde da última quarta-feira, ele decidirá responder às perguntas do juiz.

Ele foi morto com seis facadas Edição empréstimo de 40 euros, Talvez menos, para a jovem que foi a sua casa buscar o dinheiro, custando-lhe uma má situação por motivos inúteis. A autópsia foi realizada ontem no Instituto de Medicina Legal Policlínica GemelliMichael confirmou que foi atingido por seis facadas: Costas, barriga e pescoço. Não havia sinais de agressão sexual, mas havia hematomas nas mãos. Se a escalação for confirmada pelas investigações da Força Aérea, “Gasman” é uma estudante do ensino médio de 17 anos – uma “caráter forte, mas também fisicamente pronta para se defender porque ela o fez. Boxe» dizem amigos – Na cozinha do pequeno apartamento da via Giuseppe Dusmet, onde ODS recebeu sua visita depois das 11 horas de quarta-feira, ele provavelmente foi atacado traiçoeiramente pelas costas. Não foi descartada depois de alguns telefonemas do cara, que teria insistido para que ela fosse até ele. Parentes também estão apoiando isso Afetado. READ "Chelsea mais forte com Koulibaly"

Assassinato premeditado? A armadilha? Sempre pela família e Flávio, O namorado da Micheline, Quando o jovem de 17 anos tentou, a situação deu errado atitude sexual Rejeitado por seu amigo. Para a polícia, tudo isso precisa ser comprovado: não há, neste momento, elementos que sugiram um homicídio após tentativa de homicídio. agressão sexual. Ainda é assumido por Flávio que havia outras pessoas no apartamento.

O comportamento do jovem após o crime, bem como sua tentativa desajeitada de limparCasas de apartamentos Antes que a mãe volte para casa – sem contar a caminhada alucinatória com o carrinho do supermercado até os catadores via Stefano Borgia – uma recomendação crime Não planejado. Um gesto súbito e não planejado, talvez no clímax da discussão sobre o dinheiro pedido pela jovem, está ligado a uma cena que ainda não foi avaliada.

Em memória de seu avô, ex-suboficial da Fazenda Segundo o avô da vítima, Michael teria ficado surpreso com a atitude do mesmo de idade “intruso em seu círculo de amigos”. Elio Bertoneri, Morava com a sobrinha e a mãe. “Esta é a minha flor”Recorda o ex-suboficial da Guardia di Finanza, devastado por seu segundo luto em sete meses após perder gravemente sua esposa. Problemas de saúde.

estaria sob ODS Efeito das drogasTalvez até alucinações. Disseram que ele estava em uma casa de drogas que não teve tempo de esconder. Para esclarecer o que ele fez nas três horas desta história, das 11h30 às 14h30 de quarta-feira, desde o momento em que Michel chegou em sua casa até que um transeunte o viu. transporte. Deixando o corpo da jovem em casa, ele pegou um empréstimo com o dono de um minimercado próximo sem saber de tudo. READ Furacão no Mediterrâneo: mau tempo, inundações na Sicília. Um homem morto na Escócia. Calabria Warning

