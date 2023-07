Quem é Domingos Quina, a nova contratação da Udinese?

Udinese Formalizando as primeiras cenas da sessão do mercado de transferências de verão. Um deles Domingos QuinaChegando do Watford em 1999, clube com o qual contribuiu para alcançar a salvação. Campeonato Mesmo alcançando o meio do ranking. No entanto, vamos descobrir Quem é Domingos Quina? Como ele se encaixa no tabuleiro de xadrez tático de Chottel?

Quem é Domingos Quina, o novo meia da Udinese?

Domingos é da Quina Watford Assinou contrato com a Udinese Até 30 de junho de 2025 Com opção por mais dois anos. O médio de 99 anos nasceu na Guiné-Bissau, mas mudou-se de imediato para Portugal, onde começou a dar os primeiros passos nas categorias de base. benfica. Ele foi notado aos 12 anos Chelsea Ele decide buscá-lo no clube de Lisboa para levá-lo para a Inglaterra. com eu Blues Ele completa todo o processo no setor da juventude. No entanto, no verão de 2016, foi adquirido West Ham Aquele que nele crê: com martelos Jogue duas partidas na Liga Europa e Ele coleciona 13 partidas com um gol A segunda equipe. No ano seguinte Jogou 14 partidas e marcou 2 gols.

Depois de dois anos no West Ham, Em 2018 foi comprado pelo Watford Ele marcou um gol em 8 jogos na Premier League. Na mesma temporada ele coleciona 2 participações na Taça da Liga e um golo em 3 jogos da Taça de Inglaterra Lá ele chega à final. No ano seguinte 4 jogos na Premier League e 5 jogos entre Taça da Liga e Taça de Inglaterra.

Na temporada 2020/2021 Marcou um gol em 14 jogos no Campeonato Em fevereiro mudou-se para a Espanha por empréstimo granada Onde Marcou 2 gols em 8 jogos do campeonato. A Espanha retorna em sua jornada, desta vezOutro (Apenas 11 aparições no total). Depois de uma passagem pelo clube valenciano, regressa a Inglaterra onde veste a camisola. Rotherham United e contribuindo para a sobrevivência do clube no Campeonato. Mesmo com a seleção nacional, tenta conquistar um lugar: depois de uma passagem de Sub-17 a Sub-20, começa a fazer o seu caminho no Portugal Sub-21, com quem já fez um total de 3 jogos até ao momento. 50 participações em várias categorias Com a camisa do seu país, sua estreia é sempre na faixa etária.

Características de Quina e como ele se encaixa na Udinese

Quina é meia Com muita técnica, especialmente nos estreitos. Sua inteligência tática lhe permite encontrar a melhor solução mesmo em espaços limitados. Ele também pode cobrir várias áreas do meio-campo. Ele prefere o papel de meio-campista central Mas capaz de elevar seu centro de gravidade quando necessário. Recuperação clássica e reinício do player Garante qualidade, mas muita quantidade.

Um jogador de futebol com centro de gravidade baixo com seus 173 centímetros, mas bom Visualização do jogo E os seus Também hábil na fase de construção. No 3-5-2 de Chottil, ele poderia alternar com Wallace como o ponto baixo da linha média. As suas qualidades atléticas permitem-lhe jogar como médio, onde o treinador pode aproveitar outra contratação, Oyer Zarraga.