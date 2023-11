CDM reconhece a Premiership. Meloni, ‘mãe de todas as reformas, agora os cidadãos decidem’ – Notícias

O Conselho de Ministros aprovou por unanimidade a Lei de Alteração da Constituição.

É uma reforma constitucional que introduz a eleição direta do primeiro-ministro e garante dois objetivos que nos comprometemos a alcançar desde o início: o direito dos cidadãos a decidirem por quem são governados, as inversões, os jogos palacianos e os governos tecnológicos ou “acima das cabeças dos cidadãos”, disse o primeiro-ministro. Geórgia Meloney Na conferência de imprensa. O outro objectivo é garantir que os “eleitos pelo povo” governem com “estabilidade”.

“Nos últimos 75 anos de história republicana, tivemos 68 governos com uma vida média de um ano e meio. Esta é a mãe de todas as reformas que podem ser feitas em Itália, porque se dermos um passo atrás, teremos teve 12 primeiros-ministros nos últimos 20 anos”, disse Meloni. “Há uma fraqueza quando os governos voltam para casa depois de um ano e meio. Acredito que esta é uma reforma fundamental. Esta é uma prioridade e precisamente porque somos estáveis ​​e fortes, temos a responsabilidade de aproveitar esta oportunidade para deixar este país. Podemos resolver seus problemas estruturais.”

“O horizonte legislativo que não funciona no sistema” é demasiado curto: assim “a despesa corrente é preferida ao investimento”. Avançar “A falta de estabilidade criou um problema de credibilidade internacionalNas nossas conversas”, destacou Meloni.

“Concluímos que o papel do Presidente é absoluto e as suas qualificações não devem ser mexidas“Exceto pelo papel de primeiro-ministro”, continuou Meloney.

“Houve uma troca de pontos de vista com o Presidente da República E nos cargos, como sempre acontecem este tipo de ações importantes”, disse o primeiro-ministro. Um primeiro-ministro eleito diretamente pelos cidadãos, então, acrescentou Meloni, “deve sempre respeitar o programa de governo para o qual foi eleito. .”

O Primeiro-Ministro só pode ser substituído por um Deputado: Então O fim dos governos tecnológicos. “Não há mais qualquer possibilidade de uma maioria arco-íris”, disse a primeira-ministra Georgia Meloni no final da reunião.

“Eu era a favor” de uma “mesma” solução e em caso de dúvida faria imediatamente uma nova votação. Optou então por uma solução que “permitiria manter a possibilidade de dissolver a legislatura em casos extremos. Para mim, ainda está bem, mas se o parlamento quiser pensar nisso, não será encontrado”, disse o primeiro-ministro. Georgia Meloni disse em entrevista coletiva após uma reunião do conselho sobre reforma constitucional.

“Não há senadores vitalícios, exceto ex-presidentes da república e atuais senadores vitalícios. “Após os cortes nos deputados, a incidência vitalícia de senadores aumentou dramaticamente”, observou Meloney.

“O texto reúne sugestões recolhidas durante as discussões com a maioria e a oposição e a sociedade civil”, anunciou o Primeiro-Ministro. Meloney esperava “uma regra que reunisse amplo consenso” e, diz ele – “não queremos impor”.

Ao Vice-Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros Antonio TajaniÉ “uma reforma que vai na direcção da estabilidade e da governação. Um governo político é forte porque respeita o mandato dos eleitores. Mais estabilidade e zero reversões. É uma questão de credibilidade internacional. Se a reforma for aprovada, o nosso os mediadores conversarão com os mesmos ministros italianos durante cinco anos. Isso mudará a posição do nosso país nos mercados. E fortalecerá. Estou feliz que os poderes do chefe de Estado não sejam afetados, o que é sempre garantido.”

Casellati: ‘Podemos ultrapassar o prêmio majoritário de 55%’



“Estou trabalhando imediatamente para colocar em prática a reforma da lei eleitoral. É claro que precisamos de uma lei que se adapte à nova forma de governo. Como sempre, haverá uma ampla consulta. Haverá um limite, 55 é um mínimo hipotético que podemos superar.” A ministra Elisabetta Casellatti disse isso.

“A determinação de um sistema está confiada à Lei Eleitoral” “com um prémio atribuído a nível nacional, que garante a maioria dos assentos parlamentares ao partido ou coligação de partidos ligados ao primeiro-ministro. passes”, explicou Casellatti.

Meloney: ‘Regulamento para um sistema tributário mais coletivo nas avaliações’



“Há mais um dispositivo importante, o ordenamento jurídico sobre a disciplina de avaliação tributária, que incentiva a participação dos contribuintes em um sistema tributário mais colaborativo com os contribuintes, sem reduzir a proteção no combate à evasão fiscal”. A Primeira-Ministra Georgia Meloni disse na conclusão do Conselho de Ministros sobre mandatos legislativos, a implementação do Comité de Finanças, avaliações fiscais e acordos preventivos bienais.

“A aceitação é um sinal da confiança do Estado nos contribuintes. Um acordo a montante com o Estado. Estamos intervindo para combater a evasão fiscal com ferramentas digitais de TI que preservam a privacidade”, disse Meloni.

Leo: ‘Sem anistia, não ajudaremos os sonegadores’



“Racionalizamos e simplificamos toda a função de avaliação” e “não há renúncia, não há amnistia como dizem alguns”. A afirmação foi feita pelo vice-ministro da Economia, Mauricio Leo, ao apresentar em conferência de imprensa o decreto legislativo sobre fiscalidade aprovado em Conselho de Ministros. Especificamente sobre o acordo de dissuasão de dois anos, o vice-ministro destacou: “Não estamos ajudando os evasores fiscais”. “Este movimento é o quinto na implementação da reforma fiscal iniciada por este governo. É importante porque quer mudar o dinamismo na relação entre o fisco e os contribuintes”, acrescentou.

Meloney: ‘OK para a reforma da deficiência, a pessoa no centro’



A primeira-ministra Georgia Maloney também anunciou um “Uma reforma muito importante sobre a questão da deficiência Muda a abordagem da deficiência” e “coloca as pessoas no centro com o objectivo de lhes permitir participar na vida social de acordo com o princípio da igualdade”, disse Meloni.

Meloni: ‘A estratégia para África é única’



“A sala de controlo tem a missão de coordenar todas as atividades governamentais, atualizando regularmente o programa e apresentando um relatório anual ao Parlamento”. O facto foi explicado pela primeira-ministra Giorgia Meloni, que detalhou o plano de Mattei numa conferência de imprensa convocada no final da reunião. “Depois há uma estrutura de trabalho específica – acrescenta – e esta aceleração e estruturação do tema do projecto Mate é o que estamos a levar adiante para toda a série de iniciativas para África”. “A estratégia é única”, observa o Primeiro-Ministro

“Queremos trabalhar com o continente africano num projecto que trará mais benefícios e os nossos interlocutores aguardam a nossa presença”, disse o vice-primeiro-ministro Tajani. A Itália está estável no projeto europeu a partir do projeto Mattei. Este decreto contém elementos legais para a criação de um plano, no qual estamos trabalhando há algum tempo, o plano terá duração de 4 anos e poderá ser renovado antes do prazo. O estande é convocado pelo Primeiro-Ministro ou Ministro dos Negócios Estrangeiros e não há outras taxas ou remunerações pela participação. A Câmara trabalhará com países africanos e utilizará um sistema de missões.

