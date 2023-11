MotoGP, Honda vai substituir Fermín Aldeguer por Marc Márquez? As portas foram fechadas para Fabio di Giannantonio

Como sabemos, em MotoGP Resta apenas uma sela para ser alocada 2024RC213V “baixado” Marcos Márquez. Sua substituição está de acordo com rumores oficiais vindos da Espanha Honda Ele gostaria de apostar em Miguel oliveira. No entanto, os portugueses estão vinculados a um contrato com o grupo RNF, difícil de quebrar. Na verdade, a HRC teria procurado outro lugar.

Na noite de quinta-feira, 2 de novembro, o Jornalista Ibérico Ricardo Jove (Dasn) X (ex-Twitter) se revelou publicamente: “Hoje eles me confirmaram essa informação e podemos levá-la com certeza Fermín Aldeguer recebeu oferta da Honda Deve ser companheiro de Joan Mir em 2024 e 2025. Sei que a prioridade dele é a Moto2, que apoio, mas alguns comboios só passam algumas vezes.”

“Ele tem que decidir. Uma atitude conservadora seria pensar que a cabeça de um rato vale mais que a cauda de um leão. (O ditado espanhol equivale ao nosso ‘ovo de hoje é melhor que a galinha de amanhã’). Subir para o MotoGP seria uma jogada ousada, pois poderia aproximar-se do tempo de Mir após a corrida e estabelecer-se imediatamente, tal como fez Fabio Quartararo, que trocou o Speedup. (Hoje Boscozuro, ed.) na classe primária” Jove acrescentou.

Aldegar Ele é muito jovem, nasceu 2005, mas já se estreou na Moto2 em 2021, seguindo um caminho diferente da nomeação. Na atual temporada, o jovem de Múrcia 2 vitórias Na categoria cadete (Silverstone e Buriram), com múltiplas pole positions. Considerado predestinado por vários insiders, o ibérico, tão falado como Pedro AcostaGrande aposta de Honda.

Entre as possíveis consequências da passagem Aldeguer na HRCObviamente depende dele e somente da vontade dele comitivasHaverá algo concreto Fechando qualquer porta Dentro MotoGP Para Fábio Por Gianantonio. Roman, de 25 anos, que jogou entre Mandalica e Phillip Island, atualmente não tem contrato para a próxima temporada. Como não havia selins na classe Premier, ele necessariamente teve que recuar naquele momento Moto2.

Foto de : La Presse