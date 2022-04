Briga familiar em Latispoli (Roma): Ele esfaqueia filha e esposa e tenta se suicidar / Foto

Roma, 21 de abril de 2022 – Os três foram encontrados inconscientes em sua casa, em uma poça de sangue. Pai, a vida da mãe está em perigo. A filha adolescente é séria, mas não ameaça a vida. Aconteceu LadispoliNos portões Roma Todos os três teriam sido espancados Faca Ou uma arma cortante mesmo que a dinâmica dos fatos seja esclarecida. O alarme foi disparado Próximo Ouvi um barulho estranho vindo do apartamento da família e fui alertado para o resgate pouco antes das 8h de hoje. Nesse local encontravam-se os mosquetões da Companhia Civadavacia, bem como 118 e bombeiros. O nome dele Fabrício AngeloniA esposa do homem de 48 anos tem 49 professores. Sofia tem 17 anos.

Haveria outras brigas entre Fabrizio Angeloni e sua esposa Silvia Antognozzi. Homem, como algumas testemunhas reconciliaram, Ele saiu de casa Eu tenho evitado isso por algum tempo. O casal estava à beira da separação.

Ele, após discutir com a esposa esta manhã, teria espancado ela e depois esfaqueado a filha Sofia, de 17 anos, porém, conseguiu escapar e desembarcar, onde pediu ajuda. A casa ao lado está tocando. O homem de 49 anos, que foi internado no Hospital San Camilo, em Roma, está em estado crítico com várias facadas no abdômen. As investigações foram entregues aos Carabinieri da Civitavecchia Company.

A hipótese dos pesquisadores é a mesma Brigas de família Terminou em uma tentativa dupla Assassinato-suicídio. Por outro lado, a pista Roubo. De acordo com a primeira reconstrução de Carabinieri, Angeloni esfaqueou sua esposa primeiro e depois sua filha antes de tentar tirar a própria vida. Os pais e a filha foram levados para o hospital de ambulância, o marido de Agostino Jemieli Policlínica, professor de San Camilo: eles correm risco de vida, especialmente se a mulher for muito grave. O pequeno está em estado estável, em coma farmacológico na cobra Ceso de Palitoro. O advogado de Civitavecchia está investigando o caso e abriu o processo para uma dupla tentativa de assassinato.