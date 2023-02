Cristiano Ronaldo constrói escola, campeão segue-o: o vídeo é inconfundível

Cristiano Ronaldo ensina, campeão de tênis o segue: vídeo o flagra e viraliza

Cristiano Ronaldo vai à escola. O campeão português é seguido por um campeão de tênis que gosta de jogar futebol de areia na praia.

O português nunca sai de moda, por isso já virou ‘exemplo’ até para grandes campeões de outro esporte. Uma referência a Novak Djokovic, que deve começar a correr em Dubai após a vitória na Austrália. Num vídeo publicado nas redes sociais, vemos o tenista bem-humorado a partilhar alguns momentos com os miúdos a jogar futebol de praia. Precisamente nesta ocasião, o sérvio fez o mesmo Cristiano Ronaldo. Aliás, um vídeo capta-o a imitar a emoção dos campeões portugueses que agora jogam na Arábia Saudita.Al-Nasser. não é a primeira vez Djokovic Ele tenta sua mão em ‘Siuuu’ e mostra suas habilidades CR7 Você pode facilmente encontrar outros vídeos na internet onde Ronaldo, o atual número 1 do mundo, expressa sua alegria. É claro que Djokovic não tem falta de bom humor e ainda não perdeu uma partida em 2023. O sérvio também espera manter a invencibilidade em Dubai e aguarda notícias dos Estados Unidos.

Djokovic como Cristiano Ronaldo: O vídeo é incrível

Novak Djokovic Pronto para bater no chão correndo novamente. Depois de ganhar Circuito Aberto da AustráliaE recém-saído de uma vitória em Adelaide, o tenista sérvio – atual número 1 do mundo – se reencontra no ATP 500 de Dubai.

Foi confirmado que ela derramou as lágrimas que teve que viver com o homem de 35 anos de Belgrado. Melbourne Isso certamente não afetou seu desempenho. Djokovic Novo recorde em Dubai: é o tenista com mais semanas no topo do ranking. Até agora, 378 pessoas detiveram o recorde, uma a mais que Steffi Graf. Para protegê-lo, o sérvio, que também quer vencer em Dubai, enfrenta o violoncelo Tomas Machak, que entrou no sorteio principal das eliminatórias.

Dalon derrotou Djokovic em uma partida entre Croixpoor e o francês Costant. LestianQuando no trimestre – com Murray Who Seized – Um acasalamento com Hubert é mais provável Hurcox. Em possível semifinal, Djokovic pode enfrentar Daniel, o tenista mais merecedor do momento Medvedev, voltou ao top 10 após vitórias em Rotterdam e Doha. Por outro lado, porém, quatro dos favoritos para as quartas de final são o Borna SolicitarFélix Auger-AliasimAlexandre Zverev e André rublevTodos os concorrentes em potencial Djokovic Em uma possível final.

Djokovic aguarda decisão por Indian Wells e Miami

Se no campo Djokovic Esperado da competição dubaiEle está esperando do lado de fora por uma decisão sobre sua participação no US Masters 1000. Aliás, entende-se que o tenista sérvio aguarda saber se o seu pedido de entrada nos EUA (apesar de não ter sido vacinado contra a Covid) será aceite para disputar dois torneios agendados para março. Indian Wells E você me ama.

Um encontro duplo permitiria ao número 1 do mundo ganhar outros pontos valiosos no ranking, considerando que ele não pôde participar de nenhum dos dois no ano passado.