“Eu estava jantando naquela noite”

Uma leve contração, um rosto aparentemente calmo. vai ser quase 11 horas Matthias Toson Frosinone invade a sede do Ministério Público e é interrogado sobre o assassinato. Tijolo ThomasUm menino de dezenove anos foi morto em 30 de janeiro Alatri. Desde o início, o jovem de 22 anos está entre os suspeitos junto com seu irmão, pai e tio por casamento, mas apenas seu nome aparece no cadastro de suspeitos. Acusado de assassinato. Respondeu às objeções do procurador Antonio Guerrerio e de seu adjunto Rossella Rica, auxiliado pelos advogados Angelo Testa e Umberto Papadia. Ele passou por uma saída lateral pouco depois das 17h para deixar o tribunal em homenagem ao magistrado Fedale Calvosa, morto em Patrica em 1978 pelas Brigadas Vermelhas. Aqueles que esperavam sucesso ficaram desapontados. Embora a acusação fosse séria, Mattia voltou para casa e muitos se perguntam por quê.

advogados

“Ele respondeu às perguntas, esclareceu o que lhe foi pedido, entendo o seu trabalho, mas temos que respeitar o sigilo da investigação”, comentou o advogado Papadia ao sair. O jovem, durante o interrogatório de River, teria respondido ponto a ponto aos investigadores, nunca se contradizendo.

As perguntas, pelo que se apurou, das desavenças dos dias anteriores, parecem vaguear na noite do crime – Mattia Toson disse que esteve num jantar, mas não foi incluído – e ligada sobretudo está a novidade do vídeo que vê a “troca” entre os assassinos que saem da scooter e o jovem que lhes entrega o carro de fuga. Um movimento na área de “Fraschet”, onde moram membros da família de Dosan, foi filmado nos últimos dias por câmeras removidas até mesmo pelos Carabinieri. Uma troca entre as cenas ocorreu por volta das 20h30 – e o início do jantar que Dawson deveria comparecer era 21. Mas ele reiterou ontem que não sabia do que os investigadores estavam falando. No entanto, seu nome e o de sua família estão em Alathri desde o primeiro momento. Ele e seu irmão foram aos carabinieri locais para esclarecer: “Sabemos que você está procurando por nós, não temos nada a ver com esta história.”

O que não volta

“Revenge” é a única pista para as brigas dos dias anteriores relacionadas ao tráfico de drogas. Um membro da família dos Dawsons foi humilhado, que segundo a hipótese do julgamento foi lavado em sangue. O problema é que os mosaicos coletados até agora não combinam e faltam muitos elementos. Desde a arma utilizada pelos atiradores até a motoneta utilizada pelos assassinos foi “trocada” por um carro limpo, o mesmo veículo que fugiu do local. Os Carabinieri estão revisando todas as imagens das câmeras de vigilância que entram e saem da cidade nos arredores de Frosinone antes e depois do assassinato. Um longo, difícil e até agora sem fim. A única certeza é que foi um revólver calibre 38 que foi disparado, como comprova o depoimento de Riz ao Ministério Público.

clima estressante

A curiosidade cresce em Alatiri, perguntando por que uma decisão não foi tomada mesmo depois de um mês, folhetos de domingo expressavam “desprezo” contra os advogados que defendiam os suspeitos. Ontem, o Conselho dos Advogados de Frosinone emitiu um memorando que falava de “uma pressão incompreensível que nada tem a ver com o trabalho da justiça para identificar o perpetrador ou perpetradores”. Marilina Colagiacomo, advogada da família Bricka, disse: “Esperamos chegar a um avanço decisivo nesta difícil investigação, para que o assassino possa receber um nome e um rosto”.

Hoje, às 15h30, o padre Ciotti participará de um encontro com os alunos da Bertini em Alladry, amanhã à noite, às 18h, foi organizada uma vigília à luz de velas, sem dúvida “Justiça para Thomas”.

