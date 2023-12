É assim que funcionam os acordos de fim de vida na Itália

Os casos noticiosos muitas vezes se voltam para a eutanásia, o suicídio assistido e o fim da vida em geral. Mas como exatamente funciona a lei na Itália? Tendemos frequentemente a utilizar os termos “eutanásia” (que é ilegal em Itália) e suicídio medicamente assistido, que é possível devido à decisão do Tribunal Constitucional (242/2019), de forma intercambiável ou precisa. Vamos esclarecer estas instituições e como abordar os caminhos finais da vida na Itália hoje, onde a morte de uma pessoa é entendida como um ato realizado deliberadamente e de acordo com a sua vontade.

Suicídio assistido, um homem de 55 anos de Trieste morreu. “O primeiro em Itália com assistência direta do SNS que forneceu o medicamento fatal”

Diferença entre eutanásia e suicídio assistido

Comecemos pelos pontos comuns: tanto na eutanásia como no suicídio assistido, existe o desejo de pôr fim à existência de um indivíduo e, portanto, de quem o solicita de acordo com os métodos estabelecidos (se legais e disponíveis). As diferenças são preocupantes Método de ativação e inclui outros. No caso da eutanásia, espera-se que o médico administre o medicamento letal, enquanto no suicídio assistido é o paciente quem administra o medicamento.

A eutanásia é o ato de causar a morte de forma deliberada e indolor a uma pessoa que é capaz de compreender as consequências de seus atos e, portanto, faz um pedido expresso para buscar o fim da vida. Na Itália, a eutanásia está incluída no artigo 579 do Código Penal (Consentimento é assassinato) é, portanto, ilegal.

Já o suicídio assistido refere-se ao ato de autoadministração de um medicamento pela pessoa que o solicita (sempre em plena capacidade cognitiva e, portanto, de forma livre e voluntária) para acabar com seu sofrimento. Ao contrário da eutanásia, o suicídio medicamente assistido é possível em Itália sob certas circunstâncias e em conformidade com um requisito específico. Risco.

Como funciona o suicídio assistido

Em primeiro lugar, uma pessoa que pretenda procurar o suicídio assistido deve contactar o Serviço Nacional de Saúde diretamente ou através do seu médico. O SNS deve verificar se são respeitados determinados requisitos essenciais previstos no acórdão do Tribunal Constitucional. Deve ser assegurado que os desejos do paciente sejam expressos de forma clara e inequívoca, juntamente com toda a gama de condições objetivas de saúde, e que as condições do paciente e possíveis soluções alternativas (acesso paliativo) sejam informadas. ou a chamada têmpera profunda contínua). Após uma série de verificações, o processo do interessado será encaminhado Comite de ÉticaTem como missão avaliar caso a caso e verificar o cumprimento do procedimento estabelecido pelo Tribunal Constitucional.

Um homem de 55 anos de Trieste morreu por suicídio em 28 de novembro, segundo a associação que representa Luca Coccioni na Itália. “Lá Antes Uma pessoa que tem acesso ao procedimento “com toda a assistência do NHS” é a terceira pessoa que tem acesso à morte voluntária em Itália e a quinta que recebeu luz verde para o procedimento.