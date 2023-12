Leo, a torcida está ansiosa pelos portugueses: vai acontecer nessas horas

Leão, os torcedores estão entusiasmados com o SpazioMilan (ANSA).

O mais recente talento rossonero, os torcedores aguardam ansiosamente seu retorno aos campos.

O Milão Um momento vive grande dificuldade, com a derrota recente para o Atlanta no Gewiss Stadium. O topo da tabela está a nove pontos de distância, números negativos para o time estacas No início da temporada, ele prometeu lutar pelo 20º título nacional.

O esforço agora parece mais complicado, com os adversários Inter e Juventus viajando em um ritmo muito mais rápido e se afastando cada vez mais após erros. o diabo. O descontentamento dos adeptos do Milan é palpável, com os adeptos a agitarem nas redes sociais a demissão do treinador.

O ex-jogador da Lazio foi acusado de fazer escolhas erradas na formação do onze inicial e durante a partida. No entanto, o infortúnio também prejudicou os rossoneri devido a uma série de lesões que arruinaram suas partidas; A recente emergência perdeu um grande número de defensores centrais, deixando apenas um sobrevivente Tomori. Porém, a paralisação de Rafale certamente fez barulho Leão Ele sofreu um problema muscular durante a partida fora de casa contra o Lecce.

A ausência do extremo português deixou Lombardi com dificuldades para confiar nas suas atuações de classe mundial. Mas tome cuidado porque há grandes novidades sobre seu retorno.

Milão, Destaques da Chegada de Rafa Leo: Amanhã é o dia decisivo

Leão Ele é um dos intérpretes mais importantes à disposição do ex-técnico da Lazio: suas jogadas muitas vezes se mostraram decisivas, deixando muitos adversários incapazes de medi-lo. Reduz significativamente o risco de lesões Milão Ele foi forçado a desistir de sua carreira de ator. Por outro lado, foi revelado que o retorno a campo está cada vez mais próximo estacas.

Aliás, durante a coletiva de imprensa pós-jogo, o técnico rossonero falou sobre sua volta ao meio de campo, anunciando que o camisa dez fez um ótimo treino hoje. E, como ele mesmo anunciou, amanhã haverá um teste especial em Milanello para ver se ele consegue retornar ao elenco para o jogo fora de casa de Sandro Donali pela Liga dos Campeões contra o Newcastle. Os torcedores do AC Milan aguardam ansiosamente pelas notícias do seu favorito.