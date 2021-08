O encontro de andebol de Benevento arrancou esta segunda-feira por ordem do novo treinador português Rui Carvalho. Dias sérios com uma sessão dupla para a próxima temporada, em que Francesco Jericho, a equipa lateral e lateral direito vestirá as camisolas amarelas e vermelhas que podem dar diferentes soluções à sua flexibilidade.

A atleta de 22 anos já disputou duas partidas na temporada 2018/19 com a camisa da Jillora. Cresceu na secção juvenil do Handebol Kapua, com o qual disputou várias temporadas na Série B e A2, e foi várias vezes convidado a representar a área no Campeonato 2019/2020 com a conceituada camisola Junior Fasano. , Clube onde disputou 16 jogos na A1 e disputou as finais da Taça de Itália. No ano passado ele jogou na Série B com uma média de 12 gols.

“Estamos constantemente tentando manter nossa equipe unida e em alto nível”, explicou o diretor de esportes Antonio Sipani. “Tivemos sucesso com Francesco Jericho.