Briga em frente a um hotel em Bastum: ele sacou a arma e disparou mais de 10 tiros contra um grupo de motociclistas. Três ficaram gravemente feridos

A lutar Tudo que precisava ser reconstruído acabou sendo desmontado por um dos concorrentes Pistola e abriu fogo 10-15 vezes num grupo Motociclistas. Aconteceu no meio da noite Capaccio PaestumNa província Salernoem frenteHotel AristonEm cujo centro de conferências a conferência será realizada por vários dias Festival Internacional de Surdos, com um programa de visitas guiadas, atividades desportivas, festas e momentos de discussão. Uma festa foi interrompida por tiros em frente ao hotel, numa área frequentada por turistas italianos e estrangeiros. Há algum tempo, dois irmãos discutiram com alguns motociclistas (o motivo ainda não está claro): a discussão parecia ter acabado, mas um dos dois irmãos sacou uma arma e começou a atirar de forma praticamente selvagem. Imediatamente o atirador e seu irmão entraram na van e desapareceram: a polícia iniciou uma caçada humana em toda a região da Campânia.

Para ser ferido, é relatado Corriere del MezzogiornoTrês membros do grupo Ossos surdos Motocicletas, todos de Nápoles e da província. O primeiro dos feridos foi atingido 5 balas: Três no peito, um na clavícula, um no abdômen. Dos três, ele parece estar em pior estado: está na UTI do hospital Éboli. Um segundo motociclista foi atingido por dois tiros e um terceiro foi atingido por um tiro, mas ficou ferido Arma pontual.