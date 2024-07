O povo português tem de se acalmar

De acordo com um documento do Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas intitulado “Perspectivas da População Mundial 2024”, espera-se que Portugal, Espanha, Alemanha, Geórgia, Federação Russa e Uruguai permaneçam próximos dos actuais níveis populacionais até 2054.

No capítulo dedicado à população, afirma: “Para estes países e regiões, a estabilização da população pode criar mais oportunidades para erradicar a pobreza, expandir o acesso à saúde e à educação, melhorar a igualdade de género, melhorar os sistemas de protecção social e avançar para uma produção mais sustentável. Tomar medidas para proteger os padrões de consumo e o ambiente e mitigar os efeitos negativos das alterações climáticas.” “.

“No entanto, isto requer a adoção de políticas adequadas baseadas nas circunstâncias e prioridades específicas de cada país”, alerta a ONU.

O documento destaca também que a única componente demográfica que deverá contribuir positivamente para a mudança demográfica neste grupo é o progresso contínuo na redução da mortalidade, conduzindo ao aumento da esperança de vida à nascença.

Ao nível da coorte, a esperança de vida aumentou de 70,9 anos em 1995 para 78,8 anos em 2024, mostraram os dados.

Em 2024, Hong Kong (uma região administrativa especial da China), o Japão e a República da Coreia do Sul terão a maior esperança de vida à nascença (pelo menos 84 anos) do grupo e do mundo.

Portugal está entre os “outros países com maior esperança de vida à nascença”, juntamente com Itália e Espanha na Europa e Guadalupe e Martinica nas Caraíbas.

Em contraste, a esperança de vida à nascença é inferior a 72 anos na Jamaica e em São Vicente e Granadinas, na América Latina e nas Caraíbas, e na República da Moldávia, na Europa.

“Essas diferenças diminuirão, mas não desaparecerão, nas próximas décadas”, afirmou a ONU.

Nos países onde os níveis de fertilidade já estão abaixo dos níveis de reposição, a imigração de pessoas em idade reprodutiva poderá contribuir para um maior declínio populacional, afirmam as Nações Unidas.

“Nos 62% dos países e regiões do grupo que já apresentam baixa fertilidade, a imigração ajudará a reduzir ainda mais o tamanho da população até 2054”, afirma.

Povoado

A migração internacional tem efeitos indiretos nas taxas de natalidade nos países de destino e de origem. Em países como a Albânia, a Arménia, Guadalupe ou a Jamaica, a imigração de um grande número de mulheres em idade reprodutiva reduz o número de nascimentos, enquanto em países como Portugal, a Federação Russa ou Espanha, a imigração tem o efeito oposto.

De uma perspectiva demográfica, os nascimentos “perdidos pela imigração” ou “ganhos pela imigração” têm consequências tanto a curto como a longo prazo, uma vez que as mulheres nascidas hoje serão mulheres em idade reprodutiva na próxima geração.

Em países com taxas de imigração elevadas, a criação de empregos mais dignos e o incentivo à migração de regresso podem ser abordagens que valem a pena explorar e podem ser mais eficazes na redução do declínio populacional a curto prazo do que políticas destinadas a aumentar os níveis de emprego. Fertilidade, conclui o documento.