“My Nightmare in Rome foi acusado de ser um assassino na América. E ninguém se desculpou.

Violi, você pode me contar o que aconteceu?

“Às 2 da manhã, quando eu estava dormindo, centenas de notificações começaram a chegar no meu celular. Acordei e a princípio não entendi o que estava acontecendo. Acordo, ligo o PC e ligo-me ao perfil do Instagram, onde leio que o meu nome, com foto completa, está associado a um ataque a Trump.

O choque é fácil de imaginar.

“Sim, porque no início meu nome se confundiu com Mark Violets, mas apareceu meu nome verdadeiro, Marco Violi. Percebo imediatamente que tudo começou com um tweet de duas contas em X que me assediavam nas redes sociais há 6 anos. É incrível tornar-se viral num instante. Os meios de comunicação de todo o mundo, americanos, sul-americanos, europeus encobrem esta notícia falsa sem que ninguém tente verificar a sua existência.

Depois daquela noite, algum dos meios de comunicação internacionais procurou você?

“Não, ninguém. E o que é ainda mais sério é que um jornal, um site, uma emissora de televisão se desculpou horas depois por corrigir o nome do verdadeiro agressor. Nada, zero. Estou surpreso que alguém possa ouvir uma conta aparentemente troll e até mesmo ter um membro da Casa Branca dando crédito.”

Na verdade, é simplesmente incrível. Como você planeja se proteger?

“Primeiro estou pronto para tomar medidas legais para proteger a minha imagem, depois falarei com o meu advogado e pedirei que fechem estas contas que têm assediado a mim e à minha família desde 2018.”

