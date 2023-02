Uma joint venture para entrar no mercado da Arábia Saudita

O processo de internacionalização benfica Passa pela Arábia Saudita

O clube português assinou um acordo de parceria estratégica Heights & Jewellery KSA Group (HJKSA)Uma holding de gestão que administra várias unidades de negócios na Arábia Saudita para ajudar o clube a encontrar novos patrocínios e oportunidades de negócios na Arábia Saudita.

O acordo prevê a criação de uma joint venture Fazendo heróis sauditasA equipe de liderança da nova empresa ficará baseada em Riad para coordenar todas as operações, e a joint venture avaliará várias oportunidades de negócios na Arábia Saudita e na região MENA.

A parceria com o clube português enquadra-se na estratégia da HJKSA de envolver mais empresas e negócios fora da Arábia Saudita no âmbito do plano de desenvolvimento nacional Vision 2030, abrindo portas ao mercado MENA.

“Estamos muito orgulhosos de fazer parte da mudança global que a Arábia Saudita está provocando por meio do esporte e estamos comprometidos em trazer nosso conhecimento, experiência e talento para o projeto”Ele anunciou rui costaPresidente do Benfica.

“O Benfica é uma marca líder no que diz respeito ao desenvolvimento desportivo e do atletismo internacional e estamos totalmente alinhados e entusiasmados com os novos caminhos que este projeto irá abrir para o futuro da região, e acreditamos que a HJKSA será o nosso veículo para o fazer. “O ex-jogador da Fiorentina e do Milan finalizou.

O Benfica procura alargar a sua presença comercial na Arábia Saudita numa altura em que as marcas sauditas começam a interagir com o futebol europeu.

