Massacre de migrantes na Calábria: mais três corpos recuperados, mais de 100 mortos – Calábria

Mais três corpos foram recuperados esta manhã durante a busca por pessoas desaparecidas desde o acidente de ontem com um barco de migrantes na costa de Steccato di Cutro. O corpo de um homem foi encontrado na praia a algumas centenas de metros do local do desastre. Outro corpo foi recuperado a 400 metros da costa por um barco patrulha da Guarda Costeira e um terceiro corpo foi recuperado em Le Castella, a 3,5 milhas náuticas do local do acidente. O número de vítimas subiu para 62.

Naufrágio trágico em Crotone: mais de 100 migrantes temem mortos na Calábria, “O staccato de Kutrow”. Um número confiável de pessoas a bordo do navio, que deixou a Turquia há 4 dias, ainda não está disponível. De acordo com alguns sobreviventes, pode ter havido cerca de 180. Para muitos mais, pelo menos 250 pessoas. Cerca de 80 pessoas foram resgatadas com vida neste momento, e 21 dos 80 sobreviventes foram levados ao hospital, um dos quais está gravemente doente. O número de corpos recuperados subiu para 59. Quarenta e seis pessoas foram encontradas no local e outras três foram encontradas na praia de Botricello, na área de Cadenzaro. Mais oito em “Le Castella” de Isola Capo Rizzuto e um em Crotone.

Entre as vítimas estavam gêmeos de poucos anos e bebês com menos de um ano.. Enquanto os corpos das gêmeas eram retirados do mar, o bebê foi encontrado na praia. Em um naufrágio, segundo algumas estimativas, Cerca de vinte crianças de várias idades teriam morrido.

A busca continuou durante a noite por pessoas desaparecidas desde o naufrágio de ontem de um barco de migrantes em Steccato de Cutero, que já matou 59 pessoas. As buscas estão sendo realizadas pela Autoridade Portuária de Crotone com a ajuda de unidades do Departamento Aeronáutico da Guardia di Finanza e do corpo de bombeiros. Os mergulhadores da Guarda Costeira entraram em ação a partir das 6h e o helicóptero da Autoridade Portuária entrou em ação recentemente.

Outros dois teriam sido presos, segundo indiscrições recolhidas nos meios judiciais, os alegados sequestradores da embarcação, ontem de manhã em frente à praia de Kudrone, quebraram uma ribanceira na zona de Crotone e consequentemente caíram ao mar. Migrantes marginalizados. O naufrágio deixou 59 mortos, incluindo várias crianças, e dezenas de desaparecidos. Oitenta sobreviveram. Os dois homens supostamente detidos juntaram-se ontem a um cidadão turco já detido sob a mesma acusação.

Inquéritos – Um suposto contrabandista, de nacionalidade turca, foi preso. Entre os escombros também foi encontrado um documento de outra pessoa, que atualmente está desaparecida e que é fugitiva ou desaparecida ou uma das vítimas.

Fluxo de sobreviventes – Cerca de 60 migrantes sobreviventes que foram levados ao centro de acolhimento de Isola Cabo Rizzuto choraram silenciosamente, cercados por uma dor terrível e silenciosa. Eles tiram as roupas molhadas, se enrolam em cobertores e se reencontram, olhando para o nada, unidos pela dor e pelo desespero. Uma mulher com o nariz quebrado grita desesperadamente o nome do filho.

Migrantes naufragados na área de Croton, busca continua

De onde vieram os imigrantes? – Os imigrantes vêm do Iraque, Irã, Afeganistão e Síria. É uma das muitas viagens de fé que seguem a rota turca, frequentada por imigrantes de países da região. Eles não resistiram à força do mar, que estava particularmente agitado, e se abriam a poucos metros da costa.

agência ANSA As equipes de resgate não conseguiram alcançá-lo devido ao mar agitado (ANSA).



Naufrágio de migrantes, difíceis operações de resgate

“Profundamente entristecido pelas muitas vidas humanas ceifadas por traficantes de seres humanos”. Assim diz o primeiro-ministro Geórgia Meloney, afirma que “a ação de especular sobre esses mortos hoje é auto-explicativa, depois de criar a ilusão de uma imigração irrestrita”. O Governo, acrescentou, está “empenhado em prevenir as saídas e as tragédias que as acompanham, e continuará a fazê-lo procurando a máxima cooperação dos Estados de origem e origem”.

“O que a UE tem feito todos esses anos? Onde está a Europa que deveria fornecer segurança e garantias legais? O que aconteceu com as atividades de diálogo com os países da diáspora?”. Essas são as perguntas que o presidente da região da Calábria faz em nota. Roberto Ochiudo, sobre a tragédia do desembarque dos colonos em Kutrow. “Infelizmente – todas as perguntas que incluem Occhiuto permanecem sem resposta até agora. E aqueles que permanecem nos territórios, estando em contato próximo com a realidade cotidiana, são forçados a administrar emergências e lamentar os mortos”.

agência ANSA MSF: “Falta devastadora de capacidade de socorro”. Save the Children: “A política pensa nos muros” (ANSA)



Apelo de Mattarella – O Presidente da República, Sergio Mattarella, expressou o seu “pesar” pelo naufrágio ao largo da costa de Crotone e apelou a “um forte compromisso da comunidade internacional para eliminar as causas do fluxo de migrantes, guerras, perseguições, terrorismo, pobreza . Territórios que não acomodam as mudanças climáticas”. A União Européia está finalmente assumindo uma responsabilidade concreta na gestão do fenômeno migratório, a fim de resgatá-lo dos traficantes de seres humanos e de se envolver diretamente nas políticas migratórias.

noivado de Bruxelas – “Estou profundamente triste com o terrível naufrágio na costa da Calábria. A perda de vidas inocentes de migrantes é uma tragédia. Todos juntos, devemos redobrar nossos esforços para a ação no Acordo e Plano de Ação sobre Migração e Asilo. Mediterrâneo Central” . O Presidente da Comissão Europeia escreve no Twitter Úrsula van der Leyen. “Os Estados-Membros devem intensificar e encontrar uma solução. Agora. A UE precisa de regras comuns e atualizadas que lhe permitam enfrentar os desafios da migração”. O Presidente do Parlamento Europeu anunciou nas redes sociais Roberta Metzola “A tragédia em Croton Beach me deixou com raiva e com o coração partido”, disse ele. “Existem planos para atualizar e reformar as regras europeias sobre asilo e migração – acrescenta Metzola –. Os Estados-Membros não devem deixá-las lá”.

Oração do Papa – “Tomei conhecimento do naufrágio na costa da Calábria, perto de Crotone. 40 pessoas, entre as quais muitas crianças, já foram resgatadas. Rezo por cada uma delas, pelos desaparecidos e pelos outros migrantes”, disse o Papa Francisco ao Angelus. “Agradeço a todos aqueles que ajudaram e acolheram – acrescentou o Pontífice – que nossa Mãe sustente estes irmãos e irmãs”.