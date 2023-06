Papa nomeia núncios na Costa do Marfim, Paquistão e Cazaquistão

Francisco enviou ao país africano monsenhor Ruda Peltz, organizador de suas missões apostólicas por muitos anos, enquanto ao Paquistão e ao Cazaquistão enviou Germano Benimot e George Panamtundil, respectivamente.

notícias do vaticano

Por mais de 4 anos, de 2016 a 2020, viajou pelo mundo com o Papa Francisco como organizador de suas missões estrangeiras, e nos últimos dois anos e meio foi Subsecretário da Divisão da Santa Sé. Ver Chegou a hora de Monsenhor Maurizio Ruda Peltz deixar o Vaticano rumo à Costa do Marfim, onde o Papa o nomeou hoje, 16 de junho, como Embaixador Apostólico, elevando-o também à categoria de Arcebispo. foi assim O Cardeal Secretário de Estado Pietro Barolin anunciará a nomeação esta manhã Durante uma curta cerimônia.

Monsenhor Peltz, colombiano de 53 anos, natural de Bogotá, sacerdote desde 1996, é formado em Direito Canônico e ingressou no serviço diplomático da Santa Sé em julho de 2004. Ele serviu nas Missões Pontifícias da Guiné e do Chile. EUA e Jordânia. Chegando à Secretaria de Estado, Divisão de Relações com os Estados e Organismos Internacionais, foi designado para a Divisão de Assuntos Públicos como Chefe das Missões Apostólicas. Após esta designação, foi transferido para a Nunciatura Apostólica em Portugal, anterior à sua designação atual. Fala francês, inglês, italiano e português.

Novos núncios no Paquistão e Cazaquistão

As decisões do Papa dizem respeito aos dois países asiáticos. No Paquistão, Francisco nomeou o padre africano Germano Benimot, de 53 anos, como núncio apostólico, tendo sido conselheiro da nunciatura até agora, e foi elevado à dignidade de arcebispo. Nascido em Ondobe, Angola, foi ordenado sacerdote em 1998. Utroque formou-se em Iure e ingressou no Serviço Diplomático da Santa Sé em 2003. Ele serviu em Benin, Uruguai, Eslováquia, Tailândia, Hungria, Peru e nunciaturas. Romênia. Ele sabe francês, inglês, italiano, português e espanhol.

Como Núncio Apostólico no Cazaquistão, o Papa nomeou o reverendo George Panamtundil, que atualmente serve como Conselheiro da Nunciatura e foi elevado à dignidade de Arcebispo. Originário de Thiruvananthapuram, Índia, nascido em 1972, foi ordenado sacerdote em 1998. É formado em Direito Canônico Oriental e está no Serviço Diplomático da Santa Sé desde 2005, para o qual serviu na Costa Rica, Guiné, Iraque, Áustria, Israel e nas Missões Apostólicas em Jerusalém e na Palestina. Na Pontifícia Representação em Chipre. Também poliglota, sabe francês, inglês, italiano, espanhol e alemão.