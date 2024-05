O Circo Sant’Alessandro Bellucci chega a Bérgamo

O tradicional evento circense retorna a Bérgamo. Será de sexta-feira, 29 de agosto a 14 de setembro, no estacionamento do Oriocenter. Este ano não será o Circo Moira Orfei que fará escala na cidade, mas sim o Circo Attilio e Emilio Bellucci.

“Bellucci Plus Mario Orfei”, nova produção de 2014, conta com a participação de Mario Orfei, filho mais velho de Orlando Orfei, famoso gentil treinador de leões e leoas.

Dentro do espetáculo, que dura aproximadamente duas horas, você poderá admirar artistas de diversos países: Espanha, Marrocos, Bulgária, Romênia, Portugal. O temerário acrobata espanhol na roda da morte Javier Segura, a acrobata Miss Betty, a dupla de Gerard nas bandas aéreas, os campeões mundiais de dança de freio, o ventríloquo Kevin Nicolodi, vencedor do Festival de Circo de Monte Carlo e muitos outros, sem esquecendo os números com animais. Na pista estão os cavaleiros de Attilio, magníficos tigres de Bengala com um raríssimo tigre branco, apresentados pelo treinador inglês David Jones, os papagaios voadores do vencedor do Massy Circus Sir Anthony (França) e os palhaços musicais de Portugal, os Tinos.

A estreia será no dia 29 de agosto, às 21h15. A partir do dia 30, haverá dois espetáculos diários, às 18h e às 21h15. Os dias de descanso são segunda e terça-feira. Os preços variam entre os 12 e os 30 euros, e as crianças dos 2 aos 10 anos pagam um preço reduzido. Promoções diversas: na noite de 29 de agosto para todos os bilhetes a 7€ para adultos e crianças; Possibilidade de obter bilhetes grátis todos os dias e grandes descontos nos lugares disponíveis no centro comercial Oriocenter ou nas lojas da cidade.