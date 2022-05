Investigações “O Relatório” – Bureau of RAI Press

Nova data, segunda-feira, 23 de maio, com as principais consultas de relatórios, vai ao ar às 21h20 no Rai 3 e RaiPlay – www.raiplay.it/dirette/rai3. O livro começa com o artigo “A Besta Negra” escrito por Paolo Mundani em colaboração com Marco Pova, Roberto Percia e a consultora Andrea Palladino. Trinta anos após a morte de Giovanni Falcone, documentos esquecidos e heróis estão surgindo capazes de lançar uma nova luz sobre esses fatos. Em Kapashi, a Cosa Nostra não agiu sozinha: extremistas de direita e mafiosos, segundo testemunhas e documentos encontrados, juntos novamente, após anos de estratégia de tensão, em um abraço mortal que tirou a vida das pessoas. De Falcone e Bolsa. O quadro todo ficou para os dois juízes, e hoje, depois de voltar a ouvir os colaboradores e ex-carabinieri, a Report está tentando reconstruí-lo. Depois de “A vacina pública que o Ocidente não quer”, de Manuel Bonacoursi e Alicia Marzi. Cuba carece de leite, pão e sabão. Mas o pequeno país caribenho, que sofreu 60 anos de um bloqueio particularmente severo, conseguiu lidar sozinho com o vírus. Graças a três vacinas projetadas e desenvolvidas pela indústria nacional de biotecnologia. Uma indústria inteiramente pública, mas capaz de importantes inovações científicas. Hoje, Cuba é o segundo país do mundo em taxa de vacinação (depois dos Emirados Árabes Unidos, que tem uma renda de 13 vezes) e, sobretudo, o único país que também vacinou crianças de dois anos ou mais. Graças à Soberana, produzida pelo Instituto Finlay em Havana, e desenvolvida a partir de uma plataforma de vacinas para crianças, com efeitos colaterais próximos de zero. calendário? Hoje há uma taxa de infecção muito baixa em Cuba, e até a onda Omicron na ilha caribenha passou sem causar danos. Agora a Soberana também pode ser importada para a Europa, para completar a vacinação dos jovens, que até agora ainda está em jogo. Mas os obstáculos dos regulamentos de Bruxelas podem ser intransponíveis. De fato, também por causa do embargo, Cuba não pode respeitar as boas práticas de fabricação impostas na Europa. E mesmo a premissa de sua fabricação na Itália, em uma empresa sofisticada, pode não ser suficiente para superar esse obstáculo. Um muro que impede os países em desenvolvimento, muitos dos quais possuem importantes inovações científicas, de acessar o rico mercado de drogas do primeiro mundo. Finalmente, a investigação da “armadilha criminosa” de Chiara de Luca. Trap é um subgênero do rap muito popular entre os jovens, e conta a vida nas ruas de uma forma brutal e arrogante. Esse estilo, que nasceu no mundo dos gângsteres americanos em Atlanta, na Itália, foi explorado pelo crime organizado, e alguns dos cantores mais conhecidos são próximos de famílias mafiosas. Um relatório reuniu alguns dos melhores artistas do gênero.