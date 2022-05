Julgamento de Depp contra Heard, depoimento de Kate Moss aguardado – Corriere.it

a partir de Chiara Barison

A ex-supermodelo se comunicará por videoconferência na quarta-feira, 25 de maio. Ele a ouviu mencionar isso duas vezes em seu depoimento: ele a empurrou escada abaixo

A ex-modelo britânica se juntará a nós Videoconferência a um tribunal em Fairfax, Virgínia, para explicar sua versão dos eventos. Na verdade, Moose tinha um Relacionamento com Johnny Depp entre 1994 e 1997 Foi mencionado duas vezes antes Âmbar Ouvido No contexto de seu testemunho. algumas fontes revelado a Pessoas

Que Moss vai testemunhar a favor do ator. Portanto, trazer isso à tona pode ser contraproducente para Heard.

Foi a primeira vez que Kate Moss apareceu nos registros do julgamento 2020. Heard afirma ter ouvido falar Rumores de que Depp empurrou a mulher escada abaixo Durante o tempo em que estiveram juntos. Seu nome voltou a ser mencionado pela atriz americana no início de maio sobre um Ela briga com o marido na presença da irmã, Whitney Henriquez. A atriz disse que Henriquez atrapalhou para tentar conter a ira de Johnny. A mulher levantou-se No topo das escadas e de volta para a rampa – continuou Heard – Isso me fez pensar no incidente de Kate Moss, que ainda está fresco em minha mente.

Com essa anedota, Heard tentou explicar por que havia um arquivo Um ataque que remonta a 2015 contra o ex-marido. Para evitar que sua temível irmã caísse da escada, Atriz bateu no rosto de Depp pela primeira vez. Ela acrescentou: “Eu não tive uma chance desde que nosso relacionamento começou. A irmã de Heard confirmou a briga No pódio, declarando que Depp iria bater nela e depois continuar Ele a tirou de sua esposa batendo nela repetidamente. READ Charlene Wittstock deixa Munique novamente após apenas 10 dias

Se é verdade que não há fatos confirmados sobre Kate Moss caindo da escada, eu notei Em 13 de setembro de 1994, Depp foi preso por suspeita de destruir o New York Hotel Onde ele estava hospedado com o bar. A polícia alegou que ela encontrou Johnny Depp em um estado alterado, possivelmente devido a drogas ou álcool, e musgo seguro. Na época, o juiz retirou as acusações e o autor indenizou o hotel pelos danos causados.

Ele não testemunhou na audiência, mas decidiu falar pelo cantor e compositor americano Johnny Depp Courtney Love. Johnny me deu CPR em 1995 quando eu overdose Fora do Snake Room, ele disse em um vídeo postado no YouTube. O amor provou que compreende um estado de espírito Âmbar Ouvido Agora: eu era a mulher mais odiada do mundo antes do Tik Tok… Tenho muita simpatia por como Amber deve estar se sentindo. Você pode imaginar (como é) ser ela?