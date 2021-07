Fume entre o aeroporto e o sudeste de Roma

O incêndio em Maxi começou hoje na área de Valle Coppella, na fronteira entre os dois municípios, entre Siampino e Morena, no sudeste de Roma. Por volta das 11h30, duas equipes operacionais do Corpo de Bombeiros de Roma, com a ajuda de um petroleiro, intervieram via Placanica 170 e Ventotene para incêndios generalizados em terras não cultivadas.

O vento queimou o fogo e se espalhou até chegar a edifícios industriais próximos. Posteriormente, foram despachados o DOS / 9 (Diretor de Operações), o Helicóptero-145 e o oficial de serviço. Operações de combate a incêndio e resgate ainda estão em andamento em toda a área afetada pelo incêndio. A equipe de Valle Koppalla também alertou os moradores.

A fumaça também atingiu a área de Siampino, por isso o ADR interrompeu os voos a partir das 14h30: “Devido a um incêndio aéreo próximo ao Aeroporto de Siampino, as operações aéreas no aeroporto foram temporariamente suspensas. Pedimos desculpas pelo transtorno causado pelos problemas.

