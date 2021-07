Já visitou o polo esportivo do clube

Palo Fonseka está pronto para voltar ao banco. O treinador português estará a um passo da sua próxima equipa como treinador depois de se despedir da Roma que escolheu Marino. Fonseka está pensando em deixar a Europa para experimentar uma nova experiência. O Tottenham o seguiu fortemente.

Palo Fonseka Pronto para voltar ao banco após a despedida Roma Liderado por Giallorosi no final da temporada passada. O treinador português era muito respeitado na Itália no início de junho, mas mais tarde na Europa (muito se fala do Tottenham) os americanos estarão em contato.Atlanta United. Segundo o atleta, Paulo Fonseka manteve conversas profundas com o clube americano da MLS e chegou a visitar o polo esportivo do clube com o presidente do clube. Darren Eels E Diretor de Esportes Imagem de Carlos Bocanegra Placeholder. No dia anterior, de acordo com o The Athlete, Fonseka foi vista almoçando Arthur em branco, Proprietário do Atlanta United.

O clube está em busca de uma alternativa à Argentina Gabriel Haynes A isenção foi concedida no final do ano passado. Fonseka pareceu gostar da mudança José Mourinho Al-Tottenham Depois de entrar em contato com o ex-chefe de futebol da Juventus Fabio Paradise. Antes de perder na partida de duplas contra o Manchester United, ele chegou às semifinais da Liga Europa e encerrou sua experiência na Roma com a Série A. Tal deveu-se à incapacidade do treinador português para comprar a um preço elevado e à sua incapacidade de se qualificar para a Liga dos Campeões. Friedkin Para decidir mudar para o guia técnico.

Neste momento as festas parecem estar muito próximas de Fonseka, que está muito inspirado pela experiência estrangeira. Marcou seu último ano em Roma O caso Dzeko Isso poderia ter levado a uma fratura irreparável no vestiário dos Roma. Na Itália, o treinador português também estudou Fiorentina O clube de Kamisho voltou para Katzuzo primeiro e depois para a Itália devido a diferenças entre as partes após o divórcio relâmpago de Ringhio.