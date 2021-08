Previsão do tempo, temperaturas de até 45 graus. Mas o grande granizo está em perigo: é isso

O Previsão Confirmação de amanhã Domingo, 1 ° de agosto Vai ser um dia Super quente, Mas um tanto turbulento, por um motivo Caminho contínuo da tempestade Está se espalhando no norte da Itália. Conforme descrito no meteoro 3B, mesmo “grande” pode levar ao risco de granizo.

Por seu turno, a equipa iLMeteo.it afirmou no domingo que “o sol e o calor extremo estão a enfatizar três quartos do país, mesmo com picos de calor excepcionais no sul”. Termômetros novamente Eles vão subir o caminho vertiginoso Mercúrio pode formar coluna no interior, especialmente na Sicília Toque 44-45 graus. Valores são esperados Perto de 40 graus Na Calábria, Basilicata e Puglia; Em vez disso, a temperatura no centro será mantida Um pouco mais alto que a média do período, Mas em um ambiente muito ativo.

Discurso estranho para as regiões do norte, à luz do conflito entre as massas de ar quente Penetrações de frio Eles terão tempestades muito fortes localmente. O Chuva Eles aparecem já pela manhã no noroeste (incluindo o leste da Ligúria), e então se expandem nas regiões do nordeste. Meteorologistas relatam a aparência Eventos especialmente fortes Nos Alpes e áreas próximas, com risco Tempestades, Saudação e Vento forte. Incursões ocasionais na Alta Toscana, especialmente na primeira metade do dia, não foram descartadas.

O Fogo africano Continuará a se juntar a nós nos próximos dias. Segundo os especialistas da 3BMeteo, a onda de calor “será a protagonista absoluta dos eventos climáticos até meados da próxima semana”. Especialmente no que diz respeito a Segunda-feira, 2 de agosto, O clima costuma ser inicial, a rede vai secar por toda parte Algumas ameaças Rolamento por campos alpinos, em forma de cânones Tempestades de calor.

Previsão meteorológica detalhada para domingo, 1 de agosto

Noroeste

Instabilidade generalizada em todas as áreas desde o início da manhã, especialmente na Lombardia e nas montanhas do Piemonte, com chuvas muito fortes e tempestades. Mais silêncio da tarde. Temperatura máxima: 25 em Gênova e Turim, 27 em Milão.

Nordeste

O tempo está piorando nas planícies dos Alpes, Freelps e Veneto-Friuli, com fortes chuvas locais Saudação. Secagem nas costas e na Romanha. Temperatura máxima: 24 em Polzano, 32 em Bolonha e 30 em Veneza.

Centro e Sardenha

Tempo mais estável e ensolarado em todas as áreas, com chuvas ocasionais em Moscou e Lucis e algumas tempestades na Toscana. Temperatura máxima: 32 em Cagliari, 30 em Florença e 33 em Roma.

Sul e ilhas

Outro dia é sinal de anticiclone, que garante sol e céu sem nuvens. Às vezes, clima muito quente. Temperatura máxima: 34 em Nápoles, 42 em Barry, 37 em Palermo.