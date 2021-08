Milan-Diego Talot: Onde estamos? Ponto de Mercado dos Portugueses

Malini e Masara lideraram o caminho durante o mercado do verão passado Milanello Homem jovem Diego Talot. Os portugueses endividaram-se no final da época sem poder confirmar. Bioli Ele mirou virando para a esquerda e o garoto conquistou a confiança de todos, do técnico, da equipe e da direção. O clube Milanello tem a intenção de trazê-lo de volta ao Milanello. No entanto, um contrato é necessário porque não há absolutamente nenhum contrato potencial para resgate Manchester United.

No entanto, a equipe inglesa já entrou nesta sessão de mercado com duas grandes aquisições: Jatan Sancho e Raphael está chegando. Duas fotos muito caras para colocar Demônios vermelhos Em uma situação em que você tem que vender alguns jogadores para recuperar o dinheiro gasto. Está nestes Diego Talot, Estrada em declive? Absolutamente não. Por que clube Liga Premiada Não abra o empréstimo com direito de resgate, fórmula que Malini e Masara querem usar. O objetivo é iniciar o player permanentemente. Os portugueses querem voltar a Milão porque os próximos Montiali, Qatar 2022, Eles estão no portão e haverá mais espaço em Rosonery do que os minutos que ele lhe garante Soulscare. No Reino Unido, ele arrisca uma temporada entre bancos e arquibancadas, enquanto em Rosenori ele garantiu uma vaga na Euro 2020, mesmo quando chamado para uma emergência. Gov De um companheiro de seleção. Mesmo assim, o europeu disse que caiu em campo e não se machucou.