Reforma Judicial, Conferência de Líderes de Comitês conclui: ‘Esperanças do governo, referendo amanhã’. Os julgamentos iniciais da Constituição foram rejeitados

Depois de sair às 14h, foi interrompido às 21h. Existe uma alternativa e Irmãos da itáliaPara aprovação da sessão do Conselho Reforma da justiça. O baile ficou nas mãos da extinta comissão de presidentes, as atividades em sala de aula serão retomadas às 22h15 e o governo deve colocar A questão da fé. Como se sabe de fontes que participaram da conferência, o voto de confiança na reforma judicial começa amanhã às 22h30. Assim que a Câmara for retomada, o governo levantará a questão da confiança esta noite, então duas ligações começarão 24 horas após a ordem ser emitida. O prazo para apresentação da ordem do dia termina amanhã, às 14h00. A sessão em sala de aula deve então ser declarada por unanimidade no voto de confiança de cada grupo até às 20h30. A votação começa às 9h da terça-feira.

Os delegados vieram ao salão imediatamente após o almoço para votar Questões iniciais da Constituição Em relação às regras de agilização de processos. Como esperado, o voto visto A maioria vai contra as questões iniciais 357 foi ‘não’ e apenas 48 foram dados a favor. O texto da reforma é blindado e deve ser aprovado logo, antes do recesso de verão, caso contrário o acordo entre as várias almas que formam o governo com um compromisso cansado pode ser comprometido.

Uma partida é caracterizada imediatamente Philipster pelos irmãos da Itália. Membros do Parlamento do partido Georgia maloney Eles perguntaram ao partido sobre uma variedade de questões, incluindo a possibilidade de votação por escrutínio secreto. FDI Dicas de processo, Desacelerando assim o processo de trabalho. A Fdi também pediu para incluir uma discussão sobre o tema na pauta de hoje MBS E sempre discuta hoje O baixo verde vai cair Com a votação de uma ordem do dia a ser votada na Câmara. Isso gerou uma longa polêmica sobre a interpretação do regulamento, que acabou sendo encerrado pelo presidente Roberto I, Inicia a interpretação das sentenças preliminares e a interpretação do votoExibição de sintomas Está escrito na seção L’Alternativa “Pena Estadual” e “Graças à Máfia” E coro “Honestidade, Honestidade”. Além disso, representantes da L’Alternativa c’e e Fratelli d’Italia também exigiram a presença do Ministro na sala. Marta Cordobia.

Deve-se notar que um quarto dos delegados estiveram presentes durante o referendo Movimento 5 estrelas Ele não estava em sala de aula (41), enquanto 8,8% estavam de plantão. Os primeiros ministros incluem ex-ministros Fragaro Weather e Rebatidas Ou ex-subsecretário de Justiça Ferrari. Além disso, apenas um deputado da maioria, que rejeitou as sentenças preliminares e votou a favor, foi contra a linha: Cincinnati Alessandro Meliccio Quem votou ‘sim’.

Só depois de uma votação sobre o veredicto preliminar Discussão pública. Para ilustrar o relacionamento majoritário Giulia Sarti (M5S) e Frank livre Há 46 membros para falar e muitos representantes da FDI estão dispostos a falar pessoalmente.