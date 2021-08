A volta de Ibra: Uma semana importante para os tempos. Aqui está o plano. Giroud, impacto como líder. GH e Ilik: Encostas Quentes

A sexta semana de trabalho de Sladen Ibrahimovic começa após sua cirurgia no joelho esquerdo. Fase quente porque, a depender dos resultados das provas e treinos dos próximos dias, pode ou não chegar o sinal verde para dar início ao trabalho personalizado no campo de Milanello, que costuma ser a pré-sala para o retorno à equipe. . Ibra chuta, ele é um leão enjaulado e Mylanello quer sair da academia. Serão necessários mais alguns dias de paciência porque a pressa não é confortável para ninguém, principalmente para ele. Na temporada passada, ele foi o que mais contabilizou em termos de paradas e tempos de recuperação, e por isso ninguém quer ultrapassar o limite. Não queremos correr riscos desnecessários: o objetivo é trazê-lo de volta ao time na semana seguinte à oitava operação, ou levar a Zamboria x Milan no dia 23 de agosto em Ferraris. Nesse caso, Ibrahimovic teria que ir para o banco e continuar seu trabalho de desenvolvimento físico aos olhos do Milan-Cochlear no dia 29 de agosto.

Enquanto esperava pela Suécia, Oliver Crowd começou a aquecer as máquinas de lá. Demorou cinco minutos para acertar a primeira bola que tocou contra o Nice. Sua influência no Milanello foi muito forte. Ele manteve o nível de concentração de seus companheiros de equipe tão alto que o fez até com um sorriso, mas sem ceder um centímetro. Ele nunca quer perder, mesmo em partidas pequenas, espera muito de si mesmo e dos outros, o que, junto com Ibra, será sempre o fator mais importante para maximizar o rendimento do treinamento de seus companheiros. Porque só assim podemos competir mais no campeonato e na Champions League.

Nas redes sociais, um debate começou entre os pró-Haj e pró-Leo sobre quem deveria ficar no Milan. Uma luta partidária baseada nas decisões da liderança centrada nos portugueses quando o antigo Bodo-Klim foi vendido para a Eintracht Frankfurt. Com os alemães, o debate avançou, mas ainda não foi encerrado. Alcançar 12 milhões é necessário para obter um bom ganho de capital e ter uma margem funcional para novas inserções de mercado em embarcações ainda não descobertas. Nesse sentido, Hakim GH e Joseph Ilyssic são os nomes-chave do trio, enquanto James Rodriguez, como proposto por George Mendes, tem que fazer um bom sacrifício financeiro para completar a digressão das melhores ligas europeias. Segundo Timov Bagayoko, muito depende do Chelsea e do tempo: o fim do mercado. Continuamos trabalhando sob o radar para Dolot, esperando que a United, talvez, pare de fazer o tripper.