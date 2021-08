“Blitz do exterior, pior ataque da Itália” – Corriere.it

Ataque de hackers na região do Logio: ponto de vista. Pedimos desculpas aos cidadãos e trabalhamos para resolver os problemas: as palavras no Facebook de Nicola Zingaretti, o líder da região de Lagio. Uma intervenção Fb ao vivo juntou-se a eles com atualizações sobre o que está acontecendo. Durante a noite entre sábado e domingo, a região da Lazio está sob o ataque cibernético mais poderoso e agressivo. Em colaboração com todas as autoridades e nossa estrutura, estamos atualmente protegendo a comunidade desses ataques criminosos ou terroristas, explicou -. Uma investigação está em andamento para determinar a origem dos ataques. Vítima Logio Um ataque criminoso é provavelmente o mais grave em nosso território nacional.







Os dados pessoais de Mattarella e Tracy estão em risco Especialistas do Centro Nacional de Crimes Cibernéticos para Segurança de Infraestrutura Importante e 007 do DIS, Departamento de Segurança da Informação da República, hackers Foram bloqueados os dados pessoais de milhões de pessoas que vivem na Lazio, muitas das quais já haviam sido submetidas a pelo menos a primeira dose da vacina. Caso contrário, ambos. Entre eles estão os mais altos cargos do estado desde a Presidência Sergio Matterella (Que foi vacinado em Spleenzani) para o primeiro Mario Draghi (No posto de vacinação da estação Termini), mas E outras figuras públicas e políticas.

O backup de dados também é criptografado Vem de fora Ataque violento de hackers: o primeiro passo em uma investigação pela Polícia Postal em conjunto com o Ministério Público de Roma. No momento, a área geográfica de origem do malware que afetou os servidores regionais ainda não está definida. Na manhã de segunda-feira, os fiscais dos correios retornarão à sede na região do Logio – especificamente para construir o C onde o Sid está localizado – Pegue os documentos, Mas o ID apóia o aprofundamento da investigação deste caso. Para entender Vir Os hackers agiram e estarão disponíveis se estiverem por trás deles Sem movimentos, Um personagem internacional, que usou uma fonte Falha de sistema Especialista em TI na área onde está localizada a capital da Itália. Isso porque o crypto locker usado não só inutilizou os dados de milhões de pessoas, mas também os disponibilizou para quem tinha um backup automático no momento do ataque., Não está excluído que o vírus esteja localizado nas cópias de segurança do sistema. READ Presença, data da reunião e superconferência

Clonar credenciais de administrador do sistema Mas tem mais. Hackers – mercenários contratados por certas organizações na dark web, onde são chamados Como um serviço ao crime, E eles recebem centenas de milhares de euros por seus serviços – eles vão Evidência clonada Acesso a um administrador de sistema que não percebe nada para apresentar ransomware Como sempre, nota de recuperação. Este último pode ter passado despercebido por várias horas após o ataque. Assim, após os primeiros sinais do que estava acontecendo desde a meia-noite do último sábado, outros investigadores estão tentando entender como isso é possível., Líderes de organizações regionais de TI já se voltaram para especialistas de empresas de consultoria líderes neste campo difícil.

Nota de Recuperação Os danos ao sistema de TI regional da Logio são enormes. De um ponto de vista prático – embora não bloqueie as agendas de vacinação, o bloqueio de computadores durante todo o domingo forçou os operadores de vários pontos de vacinação a usar documentos manuscritos e relatórios de pacientes – e sob a privacidade daqueles que se violaram. Alguns especialistas explicaram no domingo que, nesses casos, não há outra opção a não ser pagar um resgate para obter a criptografia dos dados hackeados. Assim como agora, isso também acontece com frequência serviço de entrega Ele lembrou Nussia Siardi, diretora do Postale, Nos últimos dias, pelas Comissões para os Transportes e Assuntos Constitucionais, explicando o propósito confuso do evento de chantagem ransomware.

Pedidos de dinheiro de acordo com a disponibilidade das vítimas O submundo do crime organizado e transnacional constatou que esse tipo de crime é altamente lucrativo com a melhor relação custo-benefício. Por dois ou três anos, temos visto um rápido aumento na chantagem cibernética, não apenas em empresas públicas, mas também em grandes e pequenas empresas privadas. Eles não atiram na pilha, mas agem após coletar informações detalhadas para medir a demanda por dinheiro, sempre anonimamente em Bitcoin. Com base na presença real das vítimas, explica o diretor dos correios. READ Armas adequadas para quem tem problemas psicológicos: Existe uma solução (mas o mundo político está em movimento) :: Blog Hoje