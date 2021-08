Os pés que vão mudar o futuro da geologia

A Roma anunciou a compra nestes minutos. O caráter oficial da estratégia do Clube Capitolino para mudar sua trajetória de desenvolvimento.

Naquela Roma Tinha mudado completamente de caráter com a chegada de José Marino, o que já estava claro há algum tempo. Treinador português a Mudança radical Em comparação com seu antecessor Palo Fonseka, mas acima de tudo, reflete uma opinião diferente que tem sido vista até agora. Uma vitória no banco visa definitivamente trazer para casa alguns troféus, fornecendo uma inspiração considerável no caminho de desenvolvimento que começou há muitos anos.

E assim por diante Mourinho Muitas coisas mudaram a começar pelos jogadores que o treinador português decidiu convidar para a preparação da pré-época. Muitos elementos foram criados a partir dos portugueses, que foram os verdadeiros protagonistas no ano passado.

Portanto, Roma tem como alvo um alvo muito diferente, mesmo no mercado. Tudo isso, aparentemente, foi endossado por José Mourinho Novo O clube o tem disponibilizado nas últimas semanas.

Roma, o enredo incrível agora é oficial

Nestes minutos, o Capitoline Club Tornou oficial Um tiro importante é uma prova do quanto a Roma mudou de estratégia, decidiu focar em jovens interessantes que estão ansiosos para sair, mas já mostraram o potencial para isso.

Ro “Roma representa uma grande melhoria na minha vida: tudo farei para mostrar que mereço esta camisa” 📄 https://t.co/qRhgwbzBbM#ASRoma pic.twitter.com/k6K2qIrr14 – AS Roma (FOFCialASRoma) 2 de agosto de 2021

Então veio a compra oficial Eldor Shomurotov: O campo do atacante do Gênova José Mourinho chega com uma importante jogada que fará com que a Roma seja paga – adiada para os próximos anos – uma figura ao redor 17 milhões de euros. Tal como referi, uma tomada que mostra o quão diferente o treinador português e o mesmo clube pretendem formar uma equipa, saindo de cenas como o Pedro e o Pastor.