Introdução aos estágios, empresa e não na escola-Corriere.it

O roteiro do governo definirá datas para vários departamentos a partir de sexta-feira. Como existem infecções neste nível, não há obrigação para professores e alunos

MinhasO passe verde é obrigatório para professores, alunos e funcionários da escola, Se a curva do Govt 19 não subir, não forçará o governo a reconsiderar os planos em andamento. Orientação Mario Draghi Na luta contra o vírus, sob a bandeira de Estudioso. O Primeiro Ministro iniciou a última rodada de reuniões em consideração à nova ordem, que terá uma data A certificação verde torna-se inevitável Vá em frente Em aviões, navios e trens de longa distância: Dia importante, embora nada tenha sido oficialmente decidido ainda Pode ser 30 de agosto.

La road map O objetivo Sala de controle O primeiro-ministro Mario Draghi já poderia liderar hoje Com representantes dos partidos e presidentes da comissão técnico-científica, Desenhe um Roteiro Naquela, A partir de 6 de agosto, defina as datas em que o Green Pass entrará em vigor Para três departamentos Ainda pendente: Transporte, Negócios e Escola. Um caminho para estágios graduais com base em dados científicos, que permite retomar as operações e chegar com segurança (e sem conflitos políticos) em todas as escolas.

Trabalhar Tragi convocou ontem os dirigentes sindicais da CGIL, CISL e UIL ao Palazzo para discutir possíveis medidas relacionadas ao dever de vacinação nas empresas. A reunião começou com a cortina do tempo. Landini, Bomber e SPAra tinha vindo com um passe verde em seus bolsos, mas – de acordo com a prática do primeiro-ministro – eles tiveram que ser varridos. É por isso que, à mesa com Tracy, os três secretários colocam o primeiro e os técnicos diante de uma contradição, que certamente sairá nas negociações: se o passe verde é tão decisivo, por que nos deixaram limpar o palácio aqui ?. O chefe do governo teria concordado com os dirigentes sindicais que eles não queriam seguir esse caminho Eles são a favor da vacinação do maior número possível de trabalhadores, Mas eles semeiam suas estacas: o verde passa primeiro Não pode ser instrumento de demissão, discriminação ou demissão de trabalhadores.. Falando com Tracy, Pompeii disse: A Arábia Saudita é o único país onde a vacinação é obrigatória.

Até que o governo escolha o caminho das sanções para aqueles que decidirem não vacinar, os sindicatos federais não impuseram vetos e pediram um passe verde para julgamento preliminar. Luigi Spara Seja confirmadoAbra-se ao conflito com sindicatos de empregadores e o governo Promover e fortalecer contratos firmados contra o Governo e apoiar campanha de vacinação no local de trabalho. Isso significa primeiro avaliar as regras básicas (das máscaras aos intervalos) e abrir novos postos de vacinação.

Pedido Entre hoje e quinta, Quando o Conselho de Ministros ocorre, Drake quer criar um pacote político em três frentes Ainda estava aberto. Além de negócios, os problemas a serem resolvidos envolvem transporte e educação, prioridade absoluta para Tracy. Em um momento em que a possibilidade de vacinar funcionários e alunos da escola foi descartada, o governo está explorando um regulamento que vai emitir um passe verde para os trabalhadores em atividades em que o dever de certificação já é esperado para os clientes. Primeiros hotéis e restaurantes, Mas avalia Clubes de esportes e ginásios.

Todos os três documentos ainda estão abertos Não deve ser tomada de ânimo leve, considerando as tensões políticas e as diferentes orientações dos partidos. As novas regras serão incorporadas simultaneamente no próximo Governo: O Primeiro Ministro acredita que não há necessidade de redigir uma regra contendo obrigações de vacinação para aqueles que ainda não foram vacinados.

Monitoramento de vacinas Em suma, a ideia de que o governo está considerando Não inicie o passe verde obrigatório, Pronunciar uma palavra causa tensão e corre o risco de perturbar a maioria, Mas acompanhe a curva de vacinação até o dia 20 de agosto: Três semanas Veja qual porcentagem você obtém, então Quinze por cento dos centros agudos de professores relutam em vacinar Não encolhe, estimula Baixo verde para todos.

Além do soft fort, há também a maioria Uma linha áspera, Vai de Roberto SperencePara o Secretário do Partido Democrata Enrico Letta, Acredita-se que a velocidade da variante delta exige medidas mais drásticas. Pensa que o Ministro da Saúde É dever do passe verde reabrir a escola com segurança Também para viajar em voos e trens de longa distância. Se necessário, vamos criar um quadro É obrigatória a vacinação de todos os cidadãos ou de algumas secções, por ordem do Ministro Renato Brunetta (Forza Itália)

Transporte Para transporte Ainda sem data específica. Matteo Salvini Sob pressão, ele pede ao governo que tome seu tempo e enfrente Adiar o início da certificação verde para setembro, Para não interferir nas férias. Speranza, por outro lado, considera necessário impor o baixo verde Estimula o dever neste campo e dentro de um mês. Entre os dois picos, Tracy pode decidir Defina o dia importante Segunda-feira, 30 de agosto.

Para transporte público local, Trens e ônibus, você pode continuar Mais uma semana, Portanto, as escolas precisam se adaptar à reabertura. Os prefeitos já estão preocupados. O presidente da ANCI e prefeito de Barry, Antonio DiCarro, alerta o governo: Se o potencial de tráfego não aumentar, será difícil garantir a correta condução dos assuntos.