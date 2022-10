Um dia escuro para o transporte chegou

ataque Preto. Sexta-feira, 21 de outubro, promete ser um dia difícil para os viajantes na Itália que precisam voar, mas também para aqueles em algumas regiões que precisam viajar de trem ou transporte público (aqui). Hoje Todas as informações). Em Milão, em particular, os vários departamentos do aeroporto de Malpensa estão de braços cruzados, com dezenas de voos cancelados de e para aeroportos que normalmente servem a cidade. O tráfego aéreo será duramente atingido pela greve (longa lista de protestos no portal do Ministério aqui). Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti confirmaram uma greve nacional de um dia de todos os colaboradores da ENAV, em parte envolvendo colaboradores das companhias aéreas Vueling e Easyjet. É melhor entrar em contato com as companhias aéreas para obter atualizações sobre seu voo. Os pilotos da EasyJet farão greve de 4 horas das 11 às 15, a Ambag convocou uma greve.

Por que os trabalhadores do aeroporto entraram em greve?

“Infelizmente – lê-se no comunicado conjunto dos três sindicatos – após várias reuniões com os dirigentes da ENAV, não surgiram elementos suficientes para responder às muitas questões que apresentamos à gestão ao longo dos meses”. Em detalhe, “A aplicação e evolução do plano industrial, o ajustamento de pessoal, a organização do trabalho muda, mas sobretudo a definição do momento e conteúdo da renovação do contrato, todos estes são elementos importantes que aguardam um longo Muito tempo para uma resposta. Por isso continuaremos nosso protesto, com outras medidas futuras se forem necessárias. .

Ao longo do dia de sexta-feira, também foi anunciada uma greve dos trabalhadores das empresas envolvidas nos serviços aeroportuários e da Confederação das Empresas Italianas (Flai).

Greve 21 de outubro de 2022: horários e voos cancelados

“Uma greve de 24 horas dos controladores de tráfego aéreo a partir da meia-noite de sexta-feira (21 de outubro) infelizmente forçou o cancelamento de mais de 600 voos de/para Itália – Ryanair – todos os 110.000 passageiros da Ryanair foram notificados e informados às partes interessadas. Esta greve pelos controladores de tráfego aéreo italianos tornou os planos de viagem irracionais. A Ryanair pede sinceras desculpas a todos os passageiros afetados pelo incidente”.

A Ita Airways oferece cancelamento de mais de 200 voos domésticos e internacionais. Aqui está a lista de voos cancelados. A empresa já implementou um plano inusitado para minimizar o transtorno: remarcando um grande número de passageiros cancelados nos primeiros voos disponíveis: 20% poderão voar no mesmo dia de 21 de outubro. Passageiros que compraram um bilhete Ita para viajar no dia 21 de outubro podem alterar sua reserva ou obter reembolso sem multa em caso de cancelamento ou remarcação (somente se o voo for cancelado ou chegar imediatamente. Atrasado em mais de 5 horas) até 28 de outubro.

Durante as greves, há horários de segurança das 7 às 10 e das 18 às 21, durante os quais os voos ainda devem ser operados. Além disso, você pode solicitar informações detalhadas sobre a operação do seu voo à companhia aérea relevante.