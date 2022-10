Manchester United-Ronaldo se separando? Português no banco 90′

O relacionamento entre cristão Ronaldo E isto Manchester Unido Cada vez mais tenso. Por Banco Português Dez Hackear vs Tottenham (jogo que os Red Devils venceram) deixaram o campo para ir ao vestiário antes do apito final do árbitro.

As palavras de Ten Hoag sobre Cristiano Ronaldo

“Não quero focar nisso hoje, vamos lidar com isso mais tarde. Quero focar neste time. Foi um desempenho fantástico de todos os 11 jogadores.”

Sem Ronaldo contra o Chelsea

United dispensa CR7 com pênalti e derrota Graduação vs Chelsea Na próxima rodada Premier Liga. O atacante de Portugal está considerando uma saída em janeiro do Manchester United. Qual será o próximo alvo dele?

Desculpas nas redes sociais

Ronaldo falou nas redes sociais após a decisão do United: “Como sempre fiz ao longo da minha carreira, tento viver e jogar com respeito por mim mesmo. CompanhiaN Oponentes E meu Treinadores. Eu não mudei nada. eu sou a mesma pessoa profissional Nos últimos 20 anos, o respeito sempre desempenhou um papel importante no meu processo de tomada de decisão.

Comecei muito jovem e os exemplos de jogadores mais velhos e experientes sempre foram muito importantes para mim. Por isso, mais tarde, sempre tentei dar o exemplo para os jovens com quem jogava. Infelizmente nem sempre isso é possível e às vezes o calor do momento prevalece.

Agora eu sinto que tenho que trabalhar mais Carrington, apoiar meus companheiros de equipe e estar pronto para qualquer coisa. Ceder à pressão não é uma opção. Nunca foi. este Manchester Unido E unidos devemos resistir. Estaremos juntos novamente em breve.”