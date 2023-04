Ronaldo o chama para o Al Nasser e o atacante atende

Últimas notícias do mercado de transferências: Cristiano Ronaldo avança para a Arábia Saudita Aqui estão todos os detalhes e as respostas dos jogadores.

Novas atualizações sobre o futuro do jogador, Cristiano Ronaldo está envolvido: ele o leva para o Al Nasser. Ele divulgou todos os detalhes sobre este acordo.

Após o golpe baronial de Cristiano Ronaldo, Al Nasser não tem intenção de parar. A empresa da Arábia Saudita está de olho no próximo grande campeão mercado de transferências de verão 2023. Novos detalhes estão surgindo sobre a escolha do jogador para o futuro.

Agora ele pode acompanhar Cristiano Ronaldo e encerrar a carreira na Ásia em grande estilo em um campeonato que vem crescendo desde a chegada de CR7. Justamente o campeão português aconselhou os dirigentes árabes a comprarem o atacante: os dois podem jogar juntos em breve

Mercado de transferências, Al-Nasser satisfeito Cristiano Ronaldo

eu’Al Nasser Pronto para outro golpe e ataque. De acordo com os últimos rumores vindos de Inglaterra, o jogador foi nomeado Cristiano Ronaldo.

Esta será a escolha dos portugueses que procuram acrescentar qualidade ao plantel. Uma escolha certeira, o campeão tem como objetivo conquistar a Liga dos Campeões da Ásia para a próxima temporada. A equipe já conta com jogadores talentosos e de qualidade como Luis Gustavo e Talisca e agora está prestes a contratar mais um jogador importante.

Os árabes estão tentando trazerAl Nasser Zaha, do Crystal Palace.

Mercado de transferências: Sem Itália, Zaha vai juntar-se a Ronaldo?

Aqui estão as últimas atualizações do mercado de transferências sobre o atacante inglês que se despedirá do Crystal Palace no final da temporada. O jogador, de fato, tem contrato vencido e não renovará com o atual clube. A ideia é partir para um novo campeonato.

Notícias sobre o interesse surgiram nas últimas horasAl Nasser, de Cristiano Ronaldo, quer adicionar Zaha à sua equipa Para a próxima temporada. O jogador, que é procurado por Roma e Juventus na Série A, está avaliando o plano: Aqui estão as últimas notícias da Inglaterra sobre a possível resposta do jogador.

Zaha para Al Nassr, resposta em inglês

Conforme declarado nelepadrão noturno, Wilfried Zaha não irá para Al Nasser. O futebolista rejeitou a oferta de um clube onde Cristiano Ronaldo vai jogar. A intenção do jogador não é ir para a Arábia Saudita.