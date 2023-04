Temperatura, mas quando virá o calor? Há também notícias e data

Temperaturas vão subir nos próximos dias

Mas quando esquenta? Depois de um início de abril muito volátil e incerto, especialmente em comparação com o que estamos acostumados nos últimos anos, muitos estão se fazendo essa pergunta. Bem, a recente atualização dos centros de computação trouxe novos desenvolvimentos nessa frente e um potencial avanço.

A Itália está atualmente sofrendo de um Extensa circulação ciclônica Mantém condições atmosféricas muito dinâmicas, afetando assim a estrutura térmica, obrigando-a a ser muito mansa.

E Lee nos fins de semana temperatura Além de um aumento moderado no norte no domingo, eles não sofrerão grandes abalos, e os primeiros sinais de mudança serão sentidos. Do oeste, de fato, uma figura de alta pressão começará a se aproximar da Itália e, com medo, começará a sentir sua influência constante de nossas regiões do norte.