“Chelsea mais forte com Koulibaly”

Londres, Inglaterra) – “Uma contratação muito positiva para o clube porque não só é um jogador forte, como nos ajudará muito em campo, mas acho que nos ajudará muito no vestiário, já que é um cara excepcional. . Eu o trouxe e o convidei, estou muito feliz que isso tenha acontecido. Ele não tinha dúvidas Jorginho na compra Kalidou CoulibalyEx Nápoles Inventor ítalo-brasileiro com camisa Chelsea. Poucos dias antes da estreia da nova temporada Liga Premiada, vs‘Everton, O meio-campista dos Blues joga no comando de seus companheiros de equipe: “Estou me sentindo muito bem, com as temperaturas inusitadas para Londres, é um período em que estamos trabalhando muito. Estou muito motivado para mais uma temporada com essa camisa”, disse. Siga o ítalo-brasileiro para o céu: “Se não estamos melhorando, se não somos humildes o suficiente para perceber onde erramos e fazer melhor, do que estamos falando? Entramos na TV e assistimos ao campeonato. Hoje você precisa pensar em alcançar um objetivo importante. Temos muitas coisas para melhorar, nove jogadores entraram, alguns saíram e sentimos falta deles. Temos a visita de Chilwell. Há muita motivação e o objetivo é claro para mim, ver a primeira corrida e vencê-la. O melhor adversário do Chelsea é o Chelsea.