“Esta é a Quinta Coluna dos Democratas e da Esquerda”. Então Calenda deixa cair a máscara

Ele passou meses atuando como tradutor de uma nova peça para substituir os alinhamentos tradicionais. Ele tentou desempenhar um papel de liderança nestes primeiros dias de campanha eleitoral. Ele manteve vivo um pequeno teatro, que acabou sem reviravoltas: Carlos Calenda Ele tirou a máscara, recusou-se a seguir o caminho do terceiro poste e apertou a mão dos democratas para uma grande multidão. Um acordo encontrado para o caos da esquerda: o show finalmente acabou.

O epílogo lança luz sobre a verdadeira escala ação, que visava atuar como um ímã para almas centristas e moderadas não refletidas no centro-direita e centro-esquerda. Mas a farsa acabou: agora o significado político do calendário é uma muleta Partido DemocrataLuigi Di Maio é um componente de um bloco que também inclui a esquerda italiana e os partidos verdes.

“Quinta coluna da esquerda”

Reação imediata Antonio TajaniQuem não os enviou nas redes sociais para dizer ao ex-ministro do Desenvolvimento Econômico: “ A ação joga fora a máscara. É a quinta coluna do Partido Democrata e da Esquerda “Coordenador Nacional de Vamos Itália Indo direto ao ponto, parafraseei as palavras de Calenda até agora: “ Além do plano de criação de um novo centro, o governo Draghi continua a serviço de quem quer imóveis em alguns lugares “.

.@Action_it Jogue fora a máscara. Esta é a quinta coluna @pdnetwork e esquerda. Para além do plano de criação de um novo centro, para além de um Governo #dragõesAo serviço de quem pretende imóveis para mais algumas localizações. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) 2 de agosto de 2022

provocou uma resposta espúria push-pull Maurício GasparyO senador italiano comentou a pirueta de Calenda: “ Finalmente cai a máscara de imparcialidade de quem empresta dinheiro para os jogos habituais do Partido Democrata. O plano deles é claro: impostos mais altos, legalização das drogas, cidadania mais fácil para imigrantes “. Força ao homem Renato Schifani O projeto de terceiro pólo mais famoso “ Quebra no altar das cadeiras “.

Melão: “A história está feita”

A confusão entre o Partido Democrata e a Ação deixa claro quais serão realmente as forças em campo no domingo, 25 de setembro. Ele pensa assim Geórgia MeloneyPresidente dos Irmãos da Itália: “ A esquerda convencional competirá com a centro-direita e o FdI. Partido Democrático, Esquerda Radical e Ação, Rib do Partido Democrático, MP do Partido Democrático, Carlo Calenda. A história da ação partidária moderada termina, a alternativa à esquerda é o inimigo de todos os impostos, bem-estar e da classe produtiva “.

O “Wafa” do Conde