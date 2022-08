O português é um verdadeiro líder

Mesmo que Cristiano Ronaldo seja um campeão egoísta para todos e focado apenas em si mesmo, os fatos mostram que ele é um verdadeiro líder: assista seu comportamento neste vídeo para entender o quão importante ele é para os outros.

A lenda diz assim Cristiano Ronaldo Ele atribui seus sucessos a um talento importante, não apenas no nível físico, mas também na abnegação incomum e, acima de tudo, Um ego sem precedentes. Para muitos, em sua carreira, CR7 provou ser um grande egoísta e graças a esse egoísmo, às vezes insano, conseguiu atingir recordes e objetivos que ninguém poderia imaginar. No entanto, este não é o caso…

Não podemos negar isso. Ronaldo com certeza Um símbolo de egocentrismo e narcisismo no nível esportivo, e não só. Mas dentro da equipe ele é acima de tudo um líder, um piloto, um exemplo para seus companheiros. Um cara, com seu carisma, pode mudar completamente a cara de um time.

Claro, ele nem sempre conseguiu demonstrar essa qualidade. Por exemplo, em três anos na Juventus, sua liderança não conseguiu se firmar em um vestiário, já bem sucedida, não conseguiu avançar ainda mais em qualidade com ele. No ano passado, mesmo em Manchester, ele não se tornou um mentor para muitos campeões ao seu lado. Mas Há um grupo onde ele tem sido um verdadeiro líder nos últimos vinte anosEle é o arquiteto de seus sucessos e fracassos.

Comandante CR7: Que personalidade para o campeão!

Após a aposentadoria, já existem previsões sobre ele. Um futuro brilhante como treinador. Pode ser difícil dizer agora. Não sabemos se ele terá o conhecimento tático para treinar o mais novo. Certamente ele não tem carisma e não tem a capacidade básica de influenciar os outros de maneira positiva.

Ele provou isso uma e outra vez com a verdadeira equipe do seu coração, Portugal. Graças a ele, uma seleção importante, mas pequena, conquistou um sensacional campeonato europeu na França há vários anos. Obrigado por suas jogadas, sua determinação e muito mais Capacidade de transmitir confiança a todos os seus companheiros, mesmo para os mais medrosos. Veja estas imagens extraordinárias desta motivação de João Mourinho que se tornaram virais nas redes sociais.

Resumindo, se já se podia adivinhar pelo seu comportamento durante a histórica final do Euro 2016, é claro que ninguém na seleção lusitana tem mais peso no balneário do que CR7. Um verdadeiro campeãoDentro e fora do campo, seu comportamento nas últimas semanas certamente não foi repreensível, mesmo que tenha sido direcionado à equipe que praticamente o nutriu.