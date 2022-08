Eleição, greve e contra-ação-Pd. Kalenda: ‘Vamos nos reunir e decidir’ – Política

Uma reunião entre o secretário do Partido Democrata, Enrico Letta, e o líder da ação, Carlo Calenda, está agendada para a manhã.. Uma reunião será realizada amanhã às 11 horas na assembléia. Além de Leta e Calenda, Benedetto della Vedova participará do Beau Europa.

Durante o dia, a sessão de perguntas e respostas entre os líderes do Partido Democrata e os líderes da ação foi acelerada. Pela manhã, Calenda dirigiu-se diretamente ao secretário Dem em um vídeo no Twitter: ‘A resposta é ‘não’ – disse ele – a responsabilidade pela lacuna é inteiramente sua. No final da tarde, a resposta do Partido Democrata foi continuar com “coalizões sem veto”. E a réplica: “O apelo deles não é uma resposta”. “Estou pronto para conhecê-los” – Calenda e Della Vedova – “mas sem obstáculos, sem veto e sem oposição. É difícil discutir com o contador. Se queremos conversar … bem, senão é difícil discutir De minha parte, tenho o desejo de encontrar um acordo e farei tudo para garantir que um acordo seja alcançado”, disse Ankorafa Letta. “Vamos nos encontrar: acordos claros e longas amizades. Temos a responsabilidade de negociar uma alternativa à direita.” “Nas próximas horas queremos construir uma coalizão, acredito, a mais ampla e coerente possível para garantir que nosso país possa falar de continuidade com tempos virtuosos”.

Vídeo do calendário

“Se a resposta for ‘não’ – enquanto isso haverá uma resposta, e estamos esperando por isso há muito tempo – querido Enrico Letta, toda a responsabilidade da ruptura é sua, vamos lutar abertamente. Uma proposta credível do governo , proporcional, para impedir o progresso de Meloni”, disse o líder da ação, Carlo Calenda, em um vídeo no Twitter. “Quero saber – explica Calenda – se as condições de ‘Ação e Mais Europa’ parecem ridículas ou não. Para mim parecem o salário mínimo, não deveriam montar uma bagunça cheia de ideias díspares, completamente aleatórias e pobres. Qualidade”. Calenda pede a Fratoianni que não nomeie Fratoianni em círculos eleitorais uninominais, pois “55 vezes ele votou para não confiar em Draghi”, Bonelli “não gosta da usina de transformação de resíduos em energia e usinas de regaseificação em Roma” e Di Maio “demais”. vai mudar os políticos”. “Ao mesmo tempo, dissemos a Leta que não vamos defender personalidades divisivas – acrescenta Calenda – isso é uma questão de bom senso”. A outra coisa é: “Podemos nos basear em um programa comum? Podemos obter uma resposta clara sobre recicladores e usinas de transformação de resíduos em energia? Caso contrário, não há mais uma agenda Draghi”.

Onde estamos no debate com a BT? pic.twitter.com/gSuOEWQMtU — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 1º de agosto de 2022

Apelação do PD

O Partido Democrata “apela a todas as forças políticas com as quais trabalhamos para criar um campo de forças democráticas e civis após a renúncia do governo Draghi: continuamos a construir uma coalizão forte, sem vetos mútuos. O compromisso pró-europeu, entendido pela administração liderada por Draghi, e para consolidar o desenvolvimento para a Itália, pode combater as desigualdades e fornecer um governo que possa enfrentar com segurança a emergência econômica, social e ambiental e a difícil situação internacional. aprovado no final do Secretariado do PT Não separável. Hoje cada seção representa uma dádiva do direito que a Itália não pode comprar”, em um texto aprovado no final da Secretaria Nacional do Partido Democrata, ainda estendido à alta direção da organização e do partido.

Ação E + resposta da Europa

“O apelo da Secretaria do Partido Democrata não representa uma resposta às questões políticas que apresentamos ontem ao secretário Leta. A referência a uma coalizão após Draghi não é crível, enquanto o acordo com os poderes é priorizado. Mantido. . Permaneça sempre na oposição ao governo Draghi. Vamos ver se há uma resposta, qual será. Estamos esperando”. A informação foi confirmada pelos secretários da Action e + Europe, Carlo Calenda e Benedetto della Vedova.

Ontem Calenda twittou três nãos: não a Fratoianni, não a Bonelli e não a Di Maio. 24 horas, talvez menos, do anúncio da decisão de encerrar o rebocador das coalizões de centro-esquerda, o líder da ação Enrico Letta estabeleceu condições precisas para os democratas. As condições são tão severas que partes do Nazareno as consideram um obstáculo muito difícil de superar. “Mas não impossível”, os otimistas observam os partidos de fusão de ambas as partes (especialmente + do lado da Europa).

Enrico Letta disse que até agora tem estado calmo e aberto ao diálogo, mas ao mesmo tempo mostra o relógio aos aliados: “Estamos a fazer o nosso melhor para convencer todos os que querem fazer parte da nossa coligação. Sem veto, não estamos vetando. Temos uma abordagem pouco construtiva.” , mas “o tempo está passando – adverte – agora há algum tempo pela frente”. A principal preocupação do secretário democrata, no entanto, é com as possíveis ramificações políticas da decisão de Calenda: “Acho que posso fazer um apelo sincero a todos aqueles que estão céticos sobre a criação de um eu neste momento – declarou. Um grande, importante e sólido A coalizão pode derrotar a direita. A criação de um terceiro pólo evitável.” Aqueles que acham que será conveniente ou útil. Agora o terceiro pólo é a melhor opção – insistiu fortemente. E para ajudar a direita que não precisa de ajuda”.