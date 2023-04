Granizo na Romagna e neve nos Apeninos, aviso meteorológico para desligar os ventos fortes: há

Bolonha, 3 de abril de 2023 – Ele realmente não quer ficar de fora neste inverno. Queda de temperatura e alerta meteorológico Devido aos fortes ventos e mar agitado Emília Romanha.

Fornecido especialmente para o Arpae e Defesa Civil Regional Aviso de Vento LaranjaAinda por cima Na costa e nas colinas da Romanha A partir de hoje (segunda-feira, 3 de abril). Em outra hora Aviso amarelo para o vento Uma tempestade moderada está prevista para o nordeste na terça-feira, 4 de abril.

Enquanto isso, ontem (2 de abril) tempestade de granizo repentina Eles pegaram de surpresa diferentes partes da Romagna: Massa Lombarda, Lugo (Ravenna) e parte da região de Imoli. uma inversão neve pesada De interesse é a área do Monte Cimone abaixo de 1200 metros de altitude.

Aviso meteorológico para segunda-feira 3 de abril Tempestades esperadas em Veneto / março

Ontem, 2 de abril de 2023, uma forte tempestade atingiu Bolonhesa O granizo atingiu Medicina e Castel San Pietro até Sesto Imolis Preocupe-se com danos à colheita. As associações de comerciantes estão coletando relatórios de agroindústrias e avaliações de danos estão sendo realizadas, enquanto um balanço completo será feito nos próximos dias.

Houve granizo na tarde de ontem (domingo) Grãos de um a três centímetros de diâmetro, caiu em uma grande área entre Sant’Agata sul Santerno e Massa Lombarda, afetando parte da região de Conselicese e a vizinha região bolonhesa. Granizo causou chuva dano de fruta Apareceu em árvores, por exemplo damascos.

Ventos fortes e mar tempestuoso: onde e quando

Ventos moderados (62-74 km/h) a fortes (75-88 km/h) de nordeste hoje, segunda-feira, 3 de abril, com possibilidade de intensificação ou rajadas de maior intensidade. cume dos Apeninos e em todo o setor do Oriente Médio da região. E isso é de se esperar Mar agitado na praia e as condições oceânicas próximas à costa podem produzir ocorrências locais de intrusão marítima e erosão costeira.

Alerta de tempo laranja

Aviso laranja de vento nas províncias de Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini A partir da meia-noite de segunda-feira, 3 de abril até a meia-noite de terça-feira, 4 de abril. Na segunda-feira, 3 de abril, são esperados ventos moderados (62-74 km/h) ou fortes (75-88 km/h) de nordeste, com possível reforço ou rajadas de maior intensidade, em toda a cordilheira dos Apeninos e toda a região central. – Parte oriental da região. Além disso, são esperadas condições de mar agitado e de mar perto da costa ao nível do mar, o que pode criar ocorrências locais de intrusão do mar e erosão costeira.

Aviso de tempo amarelo

Um aviso amarelo foi emitido devido ao vento em Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bolonha, Ferrara, Ravenna, Forli Cesena, Rimini e os estados. Mar e tempestades nas províncias Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. Na segunda-feira, 3 de abril, são esperados ventos moderados (62-74 km/h) ou fortes (75-88 km/h) de nordeste, com possível reforço ou rajadas de maior intensidade, em toda a cordilheira dos Apeninos e toda a região central. – Parte oriental da região. Além disso, são esperadas condições de mar agitado e de mar perto da costa ao nível do mar, o que pode criar ocorrências locais de intrusão do mar e erosão costeira.

Previsões para segunda-feira 3 de abril em Emilia Romagna

Nuvens irregulares pela manhã serão mais compactas sobre áreas de relevo e região centro-leste, que estarão associadas a ainda menos precipitação, que diminuirá de qualquer maneira. Há uma tendência para clarear a partir da tarde.

Temperatura constante ou ligeiramente decrescente: valores mínimos entre 8 e 10 graus; Os valores máximos são 12/13 graus no litoral e 14/16 graus no interior. Vento do nordeste, luz nas planícies Centro-Oeste, moderado a forte, com reforços e por vezes até ventos, na parte oriental, na costa, no mar e na cordilheira dos Apeninos. Um mar muito turbulento, o mar é turbulento.

Previsões para terça-feira, 4 de abril, em Emilia Romagna e Alerta Amarelo

Um alerta amarelo para o dia Terça-feira, 4 de abril, em que são esperadas tempestades moderadas (62-74 km/h) de nordeste, com possível fortalecimento ou ventos de alta intensidade na cordilheira oriental dos Apeninos e na zona costeira. Isto é esperado Mar agitado A altura das ondas varia de 2,5 a 3,2 metros. Eventos de erosão local ao longo da linha costeira não podem ser excluídos.

Além do vento, o tempo deve melhorar. esperado céu limpo Nublado com céu parcialmente nublado à tarde.

Temperaturas Avançar diminuirOs valores mínimos situam-se entre os 3 e os 6 graus, os valores máximos situam-se entre os 9 graus nas províncias orientais e os 13 graus nas províncias ocidentais.

Ventos de nordeste, fracos no setor centro-oeste; Moderado com reforços no setor leste, zona costeira e mar. Mar agitado, muito agitado ou agitado no mar.

Previsão do tempo regional