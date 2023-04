“Este é apenas o primeiro passo.” E na Liga dos Campeões e Leo…

Nápoles – O Milão Ele volta a vencer campeonatos e o faz com orgulho ganhar em casa Nápoles Por 4-0 Com a cinta disponível Rafael Leão. Vitória duplamente importante, satisfação para os rossoneri que subiram ao 3º lugar (51 pontos) à frente da dupla Inter-Roma (50 pontos). Stefano Pioli: “sucesso Este é o primeiro passo. Já ouvi muitas coisas, até mesmo as corretas. Este é o primeiro passo, ainda faltam 9 jogos do campeonato. Desperdiçamos oportunidades que não podíamos desperdiçar. O resultado desta noite não afetará os jogos da Liga dos Campeões. Isso dará a mim e à minha equipe a chance de revisar as circunstâncias, mas não mudará nada. Será uma partida importante e equilibrada entre duas equipes que vêm jogando bem na Liga dos Campeões. O Napoli tem sido melhor do que nós no campeonato e ganhamos uma partida importante esta noite, mas esta é apenas a primeira na corrida final a nos ver como protagonistas. Para esta ser uma temporada positiva, o Milan precisa disputar a Liga dos Campeões no ano que vem“

Milan, Pioli Período tardio e forma

“Antes da Udinese eu havia decidido jogar de 4 a 0 contra o Napoli porque achamos difícil conter o ataque do Napoli com uma defesa de 3 homens. Agora com a mudança de sistema ganhámos a competição mas é fácil dizer que não ganhámos. Esquecemos que outras vezes nos levaram à Liga dos Campeões e ganhamos competições importantes. Foram essas as circunstâncias, fiz a escolha num período muito difícil e depois as coisas mudaram… Quero mudar a equipa e os jogadores sabem disso e estão preparados. Enfim, nada feliz, uma boa atuação contra um grande time, mas agora temos que pensar no próximo”.

Milan x Napoli na partida da Liga dos Campeões, Pioli

“Ainda faltam 10 dias, mas sobretudo vamos ao Empoli: são os jogos que nos penalizam no campeonato e não conseguimos enfrentá-los com o entusiasmo necessário. Não podemos desperdiçar outras oportunidades, teremos tempo para pensar na Liga dos Campeões depois do Empoli. Agora vá absolutamente para Empoli. O jogo de hoje certamente nos dará esperança, mas será um confronto diferente contra um time muito forte na Liga dos Campeões, seja em casa ou fora. Hoje fomos muito bons em arriscar e ficamos ainda mais perigosos pelas características que temos quando começamos de novo em campo aberto. Devemos enfatizar absolutamente, vamos pensar no Napoli. Serão dois jogos que eles enfrentarão com a mesma mentalidade. Há muitas coisas que podemos fazer melhor”.

Milan, Bioli sobre Diaz e Leo

“Brahim saiu após abrir os adutores na intervenção do primeiro tempo. Ele escorregou, causando alguns problemas. Ele não quer sair porque está bem, mas não quero arriscar. Entre outras coisas, fiz uma boa mudança (risos, Ed) porque Salimmakers se saiu tão bem, foi ótimo. – Sobre Leão – Nunca foi embora. Ele marcou dois gols, um no centroavante e outro na lateral. Esses jovens, às vezes, mesmo quando parece que não estão progredindo, ao contrário, se consolidam e depois saem. Leo é um campeão porque é incrivelmente enérgico e um cara inteligente”.