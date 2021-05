Assim, os raios do sol quebram o templo

Hoje, devemos ser otimistas e positivos, mas não o positivo associado à enseada, se é que há algum reverso a ela: muitos estudos, incluindo uma língua italiana a ser publicada, confirmam que já somos “intuitivos”. “No verão passado, quero dizer Raios solares Desative o Covit-19.

Astronomia e Virologia juntas

Unidade é força: física astronômica com o estudo de vírus e virologia, é apropriado dizer que dois campos estão muito distantes um do outro. “Tudo começou em março de 2020 Ministério da Universidade e Pesquisa (Mur), convidou todos os institutos de pesquisa e universidades a disponibilizarem suas habilidades Lutar Infecção. O então Presidente, Prof. Infelizmente o falecido D’Amigo me nomeou Coordenador Nacional, começamos com o melhor que podíamos fazer, com o conhecimento da luz, e tivemos a sorte de colaborar com a Universidade de Milão com uma equipe liderada por professores. Clarice e os professores Biosyn e Trapatoni para realizar experimentos imediatamente e desenvolver diferentes habilidades “, disse com exclusividade. ilGiornale.it Giovanni Parecci, DiretorINAF (Instituto Nacional de Astrofísica) no Laboratório Pro Astronomy em Merat, Província de Lecho. Com resultados um tanto surpreendentes, mudanças no vírus SARS-Cove-2 são vistas quando atacado pelos raios solares, mas também sinteticamente.

Efeito dos raios UV-A, UV-B e UV-C no Govt

“Focamos em duas áreas específicas: desinfecção de um vírus chamado radiação UV-C, Luzes azuis dentro da pesca são um método muito poderoso e eficaz, mas infelizmente ainda raramente são usados ​​na Europa para desinfetar o ar em ambientes fechados “, o professor Parechi nos disse que existem três mecanismos significativos para a infecção do vírus: contato direto (quando nós falar com atenção), superfícies e aerossóis, podem ser suspensas por horas até em ambientes fechados, e a única forma de combater este tipo de infecção é através de ‘troca de ar’. Neste caso, as lâmpadas UV-C são muito eficazes, mas são não é amplamente aceito em ambientes públicos, escolas, etc. O outro aspecto que enfocamos – paresia – a radiação UV-C é emitida pelo sol, mas não atinge a terra porque é absorvida pela camada tropical de ozônio. ”Em prática, esse é o único tipo de radiação que pode ser usada artificialmente sem ser natural.

O que acontece no verão

“No entanto, os elementos UV-A e UV-B No entanto, o espectro solar atinge a superfície da Terra. “Nós nos concentramos em entender como a luz solar associada a esses componentes espectrais pode mitigar a infecção.” A pesquisa, que começou em maio de 2020, ainda está em andamento, mas já, no início do verão passado, “com base em dados e estudos iniciais, prevíamos que a epidemia seria sazonal, com ondas, antes do que realmente aconteceu”, disseram os astrônomos . Os resultados dos estudos são particularmente importantes porque “este vírus de RNA é particularmente provável de existir Inativo Da radiação UV-A e UV-B que chega à Terra. Isso significa que no verão, devido aos raios solares e às bolhas de saliva emitidas pelas pessoas evaporam facilmente, o aerossol pode ser destruído em algumas dezenas de segundos em plena luz do dia se houver um ambiente residencial em intervalos. “O professor dá o exemplo de uma praia. Esse fenômeno se deve ao reaproveitamento da areia, que potencializa o efeito”. Portanto, combinamos sazonalidade com a presença de raios UV-B e UV. UMA. O sol “.

O que acontece em termos de imunidade

Se tivermos ideias claras do ponto de vista astronômico, o que acontecerá do ponto de vista imunológico? Os resultados são quase idênticos e clinicamente semelhantes nas células pulmonares. “No ano passado, lançamos a capacidade dos raios UV-C de inativarem completamente o vírus, mas eles são filtrados pelo ozônio e não atingem a superfície da Terra. O uso dos raios UV-A e UV-B, que atingem a superfície da Terra e tornar nossa pele vermelha, “Onde a dose permitida prova ser usada, esses dados estão prontos antes de serem divulgados. Na compra, a dose mínima desses raios, em um período muito curto de tempo, pode inativar completamente Covit-19. observamos o vírus sob um microscópio e o colocamos no tapete de células pulmonares, ele terá uma dose mínima. Vai desaparecer, Você pode ver que ele não está lá “: isso é o que ele disse exclusivamente ilGiornale.it Mario clarici, Professor de Imunologia e Imunologia e Diretor do Departamento de Fisioterapia e Alternativas da Universidade Estadual de Milão.

“Os raios solares mudam a genética do vírus”

Hipóteses de alguns pesquisadores escoceses (Aqui é o estúdio deles) A exposição aos raios UV-A estimula a produção de óxido nítrico, que tem propriedades anti-sépticas e reduz a replicação do SARS-Cove-2. “Estou muito cético: o UV-A, diretamente, já consegue bloquear o vírus porque o está substituindo. Em termos genéticos. Não há necessidade de recorrer a um mecanismo tão complexo, porque o que já está acontecendo com os raios solares já é suficiente. “Mas não é tudo: os raios ultravioleta também ativam a síntese da vitamina D. É um poderoso estimulante que produz B e linfócitos D, desta forma aumentamos a imunidade ao vírus., Mas essa explicação nem é necessária e adiciona complexidade a um evento. Os raios UV-A e UV-B impedem diretamente a cópia do vírus, pois danificam sua estrutura genética ”, disse o imunologista.

O que acontece no outono e inverno

Há sol o ano todo, os raios do sol sempre chegam, mas nosso hemisfério se torna menos eficiente durante o outono e inverno. “É aqui que entram em jogo nossas habilidades como astrônomos – confirma Parechi – isso simplesmente acontece porque é o fluxo Menor Eles vêm em níveis muito baixos, principalmente devido à posição mútua entre a terra e o sol. Qual é a posição entre a terra e o sol, pelo menos, até cerca de 10 a menos que a posição do mundo ”. Além disso, o especialista diz que um dos resultados mais importantes publicados é sobre os raios ultravioleta contra a cov. “Este vírus Arna parece ser mais suscetível à radiação UV-A do que outros vírus, especialmente vírus de DNA. Isso nos diz que é mais sensível à radiação solar do que outros.”

Por que o vírus é morto em “países quentes”?

Mas atenção: no Brasil, onde é praticamente verão o ano todo e os raios solares são sempre abundantes, a epidemia continua e as vítimas de outro fator climático, de fato, anulam os benefícios dos raios ultravioleta. “A umidade é muito importante: onde há nuvens e clima MolhadoMesmo no verão, o clima é menos pronunciado: há uma grande diferença entre o maior país do Brasil e o Rio de Janeiro e a Amazônia: estudos sobre a gripe mostram que uma epidemia na região do Rio está diminuindo rapidamente, mas na Amazônia, que tem uma clima mais úmido, continua, diz o professor. பரேச்சி. Surge a pergunta: é errado ler que o calor e o sol enfraquecem o vírus? “Muitas vezes as palavras são usadas de forma inadequada: o verão, em latitudes como a nossa, está associado a um aumento dos raios ultravioleta e acreditamos firmemente neste aspecto e pensamos que seja um dos fatores que inativam o vírus. Calor, por outro mão é muito genérico: Não faz nada, o vírus sobrevive até 70 graus, mas precisa de água, bolhas de saliva infames. O calor ajuda a evaporar essas bolhas indiretamente quando o UV é um fator direto: vemos tudo isso com incrível eficiência em experimentos experimentais, e eles também nos surpreendem. Não esperamos que seja o caso dos UV A e B “, disse o astrônomo. A mensagem é clara: uma é uma praia ao ar livre, uma pausa, e a outra é uma discoteca: o vírus pode ser transmitido neste caso, e os exemplos que tivemos no verão passado não requerem pesquisas astronômicas ou epidemiológicas.

Qual a importância da vitamina D?

Porém, os raios solares fazem com que o coiote morra em pouquíssimo tempo e nos dê uma coloração marrom, desencadeando a estimulação da vitamina D que nosso corpo armazena no verão, da qual “vivemos de renda” por alguns meses. Como tudo isso afeta o SARS-Cove-2? “Combinar a expressão de UV-A e UV-B com um aumento da síntese de vitamina D aumenta a resposta imunológica (anticorpos e linfócitos), que temos um sistema imunológico no outono porque funcionamos melhor. Tamanho A vitamina D é sintetizada pela exposição ao sol. “Há quem diga que o vírus atinge qualquer pessoa e que, se você tomar muita vitamina D, pode de alguma forma causar uma doença forte. Deve ser evitado.

A vitamina D nos raios do sol é diferente de alimentos ou pílulas? “Ele colocou o dedo direto na ferida – o epidemiologista ri – após a exposição aos raios UV-A e UV-B, vitamina D sintetizada pelos precursores da pele. No modo padrão É melhor do que o que pode ser tomado com uma pílula, e seus efeitos têm o melhor efeito sobre a resposta imunológica. ” Então, isso não é tudo. “A vitamina D produzida pelo corpo funciona melhor do que a que se toma com comprimidos do que com alimentos ricos nessa substância. Produzido pela pele, funciona melhor, mas não há dados experimentais que mostrem com certeza que altos níveis de vitamina D nos protegem da SARS-Cove-2. Isso é especulativo, mas não há dados conclusivos e discutíveis para prová-lo ”, ele insiste sem dar falsas esperanças àqueles que têm afirmado consistentemente por meses que a vitamina D está“ protegida ”da cov.

“A vitamina D pode ajudar, por exemplo, se você tiver herpes nos lábios, não é uma infecção muito grave. Mas em uma condição difícil como a SARS-Cove-2 não é suficiente para fazer a diferença. Basicamente, a única maneira de superar a infecção. Ser vacinado: Faremos qualquer vacina que eles nos derem. E porque ninguém sabe ao certo, efeitos colaterais graves entre as vacinas são menos prováveis ​​de ocorrer no final da estrogenização do que na Pfizer ”, conclui Clarice.