Vacinas alemãs atrás da UE e o reverso dos macronutrientes

A abertura europeia do plano dos EUA de suspender o patenteamento de vacinas anti-Govt durou menos de vinte e quatro horas. Ontem de manhã, o Presidente da Comissão Europeia, Ursula van der Leyen, E Era “Vontade de discutir” a ideia que veio do outro lado do Atlântico de suspender os direitos de propriedade intelectual dos medicamentos desenvolvidos no ano passado para tratar o vírus corona ou prevenir a população. Olhando mais de perto, a ‘patente’ para a ideia americana pertence à Índia e à África do Sul Eles perguntaram Desenvolveu vacinas fabricadas por laboratórios por mais de seis meses sem a licença das empresas farmacêuticas que as desenvolveram.

Fechando primeiro sim e Merkel

A abertura de Van der Leyen foi lida como um sinal verde para a proposta de muitos Joe Biden Marca a presidência em nome da nova reconciliação entre Washington e Bruxelas após o congelamento das relações EUA-UE Donald Trump. Palavras elogiando a proposta dos EUA para o presidente francês vieram ontem, Emmanuel Macron, E o Primeiro Ministro da Itália, Mario Draghi. Mas à noite não havia nenhum chanceler alemão, Angela Merkel, Que substituiu as cartas na mesa novamente.

Jogo português fora de casa

Hoje os dirigentes reúnem-se no Porto, onde está prevista uma cimeira comunitária pelo presidente português do Conselho Europeu, a que se segue uma cimeira informal entre chefes de estado e de governo. Merkel, assim como os holandeses Mark Rutte, Vai participar da videoconferência porque – dizem seus funcionários – as condições epidemiológicas ainda não permitiram a viagem. Sem fugir à importância das discussões sobre os direitos sociais, o ponto alto da viagem a Portugal será um jantar de trabalho durante o qual os dirigentes vão decidir como contrariar a proposta de Biden.

Macron contra “anglo-saxões”

O tom definitivamente mudou em comparação com ontem. O pirotécnico muito claro de Macron, que disse ontem ser “absolutamente a favor” de revogar a patente da vacina, explicou hoje que ele “não era propriedade intelectual da questão”, mas que “anglo-saxões impedem muitas das vacinas e produtos “. “Até o momento, 100% das vacinas feitas nos Estados Unidos estão no mercado americano”, disse o presidente francês antes de participar da cúpula, explicando que o verdadeiro problema era “saber como mudar de tecnologia”, caso contrário acabaríamos ” conceder propriedade intelectual a laboratórios que não saibam preparar a dose ”.

Bruxelas está em declínio

As palavras de Macron confirmam ainda uma mudança típica da UE após (algumas) horas de entusiasmo inicial pela proposta de Biden. Uma fonte europeia afirma que uma patente não é suficiente para produzir grandes quantidades. “Independentemente de a suspensão da patente ser aprovada ou não, precisaremos do apoio das empresas farmacêuticas que desenvolveram as vacinas”, disse um funcionário da UE. Produzir quantidades, somando a mesma fonte, “requer não só licença, mas também conhecimento científico, cognição, produtos biológicos e químicos”. Em suma, há cautela de Bruxelas porque “os fabricantes de vacinas contam com patentes nas mãos de outras empresas”. O número de licenças no verso de cada frasco é próximo a cem, e a Comissão Europeia não parece pronta para entrar em guerra com as empresas farmacêuticas. Principalmente com europeus.

Razões para o desligamento da Bioendech e franco-alemão

Bioendech, que se tornou a pioneira da medicina alemã com a invenção de vacinas baseadas em MRNA, Detém Suspender patentes “não é a solução” por algum tempo. Além de razões de mercado, a empresa alemã afirma estar “preocupada” com o fato de a qualidade das quantidades produzidas por outras empresas farmacêuticas não ser garantida pela empresa-mãe. Nenhuma das novas joias farmacêuticas alemãs deixou indiferente o governo de Berlim, que, com o apoio da França, já conseguiu rejeitar qualquer plano de suspensão da patente.