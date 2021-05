Simon Byromalli e Georgia Albano morreram em um acidente na Rome Link Road

Simon Piromalli e Georgia Albano estão na casa dos 20 anos Grande Rocardo de Roma morre em acidente de viação. Pyromalli, nascido em 1999, foi uma das principais testemunhas no casoO assassinato de Luca Sachi, Personal trainer romeno morto a tiros na cabeça durante uma troca de drogas na área de Goli Albany de 23 a 24 de outubro de 2019.

De acordo com agentes da polícia de trânsito que intervieram ontem às 13h00 a 27 + 300 km no anel viário, os dois romanos se envolveram em um acidente envolvendo uma jovem scooter Beverly 150 viajando com um Georgia Albano em um momento em que a entrada da A90 foi parado no cruzamento via Nomentata.

Uma violenta colisão traseira com o motorista da scooter, que se viu na frente do veículo de resgate, não evitou o impacto. Ambos ficaram gravemente feridos e os 118 tripulantes que intervieram no local ouviram a intervenção de uma ambulância aérea, que certa vez competiu pela morte de dois meninos, que voltaram ao heliporto sem nem mesmo sair do GRA.

As investigações estão sendo concluídas pela polícia de trânsito de Chettebakni, que interveio no local para realizar um estudo cinético e científico do acidente de viação. Pelo que ficamos sabendo, o caminhão de corda, que estava estacionado na via de emergência do cruzamento, não foi autorizado pela Anas a prestar socorro ao homem de 61 anos da A90, que era o motorista do veículo, sendo a posição perguntado por seus investigadores esclarecedores.

Testemunho de Pyromalli na investigação do assassinato de Luca Sachi

Mas quem é Simon Pyromalli? Qual é o seu testemunho no inquérito sobre a morte de Luca Sachi? De acordo com o que resultou da investigação, para verificar se os pyromalli coli estavam em Albany Anastasia Kylemnik e Giovanni Princi (70 mil euros em pacotes de 20 e 50 euros), No contexto de vendas (Pyromalli não é estranho) Uma quantidade de droga.

Piromalli e Rispoli estão presentes nesta cena. Os dois, durante o tiroteio, se esconderam atrás de alguns carros, mas logo se aproximaram do corpo de Luca. Pyromalli ligou Valerio del Crozo Verifique se Anastasia e Princy realmente têm o dinheiro e prossiga com a troca. Mais precisamente com a sacola com o dinheiro vem o testemunho do jovem que perdeu a vida no Anel Rodoviário. Dentro O testemunho de Pyromalli foi declarado no mandado de prisão, A testemunha disse que foi “aconselhado por Del Crozo – escreve o advogado – a verificar se há dinheiro para comprar ‘bens’ conforme acordado pelas pessoas na área de Tuscolano, encontrou Latina em seu carro às 21h30 do dia 23 de outubro, apresentando ele próprio enviado por Valerio “.

Lendo o depoimento de Simon Pyromalli, ele disse: “Nessa situação uma mulher se deixou com uma bolsa – escreve o advogado – e descobriu que continha dinheiro dividido em dois watts, 20 e 50 euros. A mulher devolveu a bolsa quando ela chegou depois de falar com alguém sobre a venda de dinheiro, ‘mato’ .O mesmo amigo – sempre lendo o pedido – então John Cabot entrou na bolha e imediatamente ouviu o grito de uma mulher.