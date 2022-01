Milão, mercado decepcionante. A empresa aceita o risco. Cenas foram adiadas para o verão

Oportunidade perdida. O mercado de transferências de inverno do AC Milan tem um gosto por trás da oportunidade desperdiçada de melhorar a equipe e melhorar algumas áreas importantes. Ninguém esperava sucessos dispendiosos, mas alguns ajustes teriam sido de grande ajuda ao longo deste ano. Mas por que o AC Milan não se mudou? A administração considera a equipe já competitiva, e tem repetidamente declarado isso publicamente. Pavlo Maldini e Frederick Massara acreditam que os lesionados poderão ter um melhor desempenho até o final da temporada se retornarem. E o risco que calcularam de partes de Aldo Rossi para não interferir de forma definitiva durante a sessão de inverno.

Colocar apenas o final da temporada dirá se essa estratégia está certa ou errada, será uma plataforma para negar ou apoiar a escolha de não iniciar o time em janeiro, adiando tudo para o verão. Oficialmente, apenas Marco Lacetic chegou, com uma chance jovem, ele tomou o lugar de Pietro Bellegri, cuja aposta falhou principalmente devido a problemas físicos. Na defesa, porém, o Milan teve que tentar substituir Simon Gajer, mas isso deu confiança aos jogadores que já estavam no time. Numericamente e qualitativamente não são suficientes.

O clube trabalhou para pegar Sven Batman e Renato Sanchez em janeiro, mas as chances eram sempre pequenas, já que o AC Milan decidiu acertar em cheio no verão. Quanto ao zagueiro holandês, as negociações estão indo bem e vamos tentar planejar tudo nas próximas semanas, voltando em maio com a movimentação já montada, como fez Rosoneri com Mike Miknon para substituir Donorumma no ano passado.

Além dos heróis defensivos, Maldini e Masara também estão à frente de Renato Sanchez. As teleconferências aos domingos devem ser lidas positivamente, 24 horas após o fechamento do mercado. Isso significa que o Milan tentou acelerar, mas não conseguiu, então investirá em Portugal no próximo verão, com apenas um contrato de um ano com Sanchez Lille.

Mas tome cuidado ao colocar tudo em uma ordem, muito passará da classificação para a Liga dos Campeões, na esperança de conquistar o clube pelo segundo ano consecutivo após sete temporadas sem nada. Também é essencial ficar claro entre os quatro primeiros para o mercado de câmbio.

Nas próximas horas, será anunciada a renovação do contrato de Theo Hernandez até 2026, o que é uma boa notícia para o Rosoneri. Proteger um dos jogadores mais importantes do time pode ser um sinal diferente da perda zero de jogadores como Kessie, Calha e Donarumma.