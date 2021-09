Laura Gilliani foi morta por dinheiro e suas filhas e o namorado foram presos. Apele para aqueles que viram

Laura Gilliani Ela foi morta por dinheiro: suas filhas e um parceiro mais velho, um menino, foram presos. Duas irmãs que são acusadas de serem assassinas MãeDirigido pelo namorado de um, ele escondeu o relacionamento com a segunda pessoa. Isto é para investigadores “Criminoso três“. Assim, o juiz de primeira instância do tribunal Presia Alessandra Sabathucci define irmãs Sylvia e Paola Johnny e Mirto Milani, O mais velho do mais jovem e o companheiro do amante. Todos os três foram presos e na prisão na capital sob a acusação de assassinato desde esta manhã Laura Gilliani, Ex-Dem Vigilant, 55 anos e viúvo desde 2012.

A mulher desapareceu em 8 de maio

A mulher desapareceu no dia 8 de maio precisamente em Deme, Alta Valecomonica, e o corpo foi encontrado exatamente três meses depois, no dia 8 de agosto, na região da Prússia, escondido entre a vegetação próxima ao rio Ocleo. As meninas de 27 e 19 anos eram duas das três filhas afetadas.

O motivo para identificar esse crime dentro da família é de natureza econômica. “Os três suspeitos tinham um claro interesse em transferir Laura Gilliani para a gestão de uma vasta carteira imobiliária para resolver seus problemas financeiros”, lê 38 páginas da medida cautelar, referindo-se às dezenas de bens à disposição da vítima. Entre a cidade e Vallegamonica.

A filha mais velha, que condenou o desaparecimento da mulher, ligou para Carabinieri às 11h58 do dia 8 de maio e explicou que sua mãe havia subido o morro às 7h e não havia retornado.

Mirto Milani, 27, identificada como manipuladora das Johnny Sisters, “falhou devido à oposição à vontade materna e queria impedir que seus pais discordassem abertamente dela sobre o gerenciamento de uma grande propriedade imobiliária”. Em 7 de julho, Paola Johnny, a mais jovem das irmãs presas, disse a um amigo que estava preocupado porque o promotor havia “pesquisado como Mirdo poderia matar pessoas, plantas venenosas, direto em um canal de crime com o computador apreendido. Crimes, serial killers e tortura “.

Uma autópsia no corpo da mãe não mostrou sinais de violência ou fratura, mas um exame toxicológico revelou vestígios do corpo de Laura Gilliani. Promazepam, Um composto de benzodiazepina. “Esta é uma investigação circunstancial. A nossa é uma hipótese.

De acordo com as investigações, em meados de abril, o trio tentou envenenar Laura Gilliani com chá de ervas no final de um jantar. “O capítulo em questão – escreve o juiz – nada mais é do que um precedente para o homicídio”. Em rastros contra as duas filhas de Laura Gilliani e o namorado da mais velha, em 23 de maio, as equipes de resgate encontraram o sapato certo perto de um riacho, não perto de onde o corpo foi encontrado em agosto. Em 25 de maio, a residente de DeMail Sylvia Johnny e seu namorado Mirto Milani são vistos entrando em uma área florestal. No mesmo dia, os Carabinieri foram informados de que encontraram o sapato esquerdo de Laura Gilliani no mato e estreitaram o círculo de investigação. Até a sua prisão hoje, o risco do crime era desencadeado por “desconfiar – segundo os autos – daqueles que mostravam uma frieza extraordinária apesar da pouca idade e da falta de censura”.

Sylvia e Paola Johnny, uma funcionária de 27 anos e uma estudante de 19, são duas das três filhas de Laura Gilliani. Eles vivem hoje entre a casa de Damasco, onde foram presos hoje, em Vallecomonica, onde Mirto Milani, 27, mora com o namorado da irmã mais velha, e em Roncola San Bernardo, em Bérgamo. Muito tempo com eles .. Originalmente um colégio (Lecco), Mirto formou-se em psicologia e estudou no Conservatório Giuseppe Verdi de Milão. Um soprano, ele lê o elemento na igreja paroquial de sua aldeia. Ele conheceu Sylvia Johnny cerca de dez anos atrás, enquanto estava de férias no Reino Unido. O jovem costumava dormir na casa da namorada, exceto Laura Gilliani nos fins de semana. No dia 7 de maio, um dia antes do desaparecimento da menina, ele passou a noite e a noite seguinte no mesmo apartamento, onde tomou o café da manhã no dia seguinte. Ultimamente, ele tem estado muito interessado na situação financeira de Gilliani, então ele queria gerenciar pessoalmente alguns dos ativos afetados.

As investigações reconstruíram a relação muito próxima e secreta entre Mirto e as duas irmãs. Das 38 páginas da medida cautelar pré-julgamento, um perfil muito diferente das duas meninas emerge Apelo de vídeo Dado a Roy 3 Broadcast Cameras “Quem viuEm dias de pesquisa. As irmãs Johnny, com lágrimas e choque, imploraram: எ Quem souber de alguma informação deve vir e relatá-la, porque pode nos ajudar a encontrar qualquer coisa. Eu te imploro. Se você tiver algum relato, mesmo que já tenha visto, diga-nos, porque direcionar a pesquisa na direção certa é muito raro.

Um envolvimento emocional contradiz muito quando se compara um telefonema: Vinte dias após a morte da mãe, as irmãs se cumprimentaram rapidamente pelo dinheiro que estavam coletando. Eles conversaram sobre a possibilidade de pagar antes de comprar um carro e passar férias. “Um monte de coisas, tão incrível,” eles disseram em um telefonema para o outro. Segundo os investigadores, o intercâmbio mostra que “não há preocupação com o destino da mãe e a única preocupação parece ser voltar aos aspectos econômicos do caso”.

