16 de setembro de 2022 sexta-feira, metrô e ônibus. Todas as informações

Greve nacional de oito horas. Na sexta-feira, 16 de setembro, das 8h30 às 16h30, os trabalhadores da Atac, Roma Mobility Services, Cotral e Roma Tpl, juntam-se aos trabalhadores da maioria das empresas Tpl no Lácio, cruzando os braços.

De acordo com o que foi apurado, uma notificação reduzida teria sido possível com base no artigo 2º, § 7º, da Lei 146/90. O artigo dispõe: “As disposições deste artigo relativas ao aviso prévio mínimo e à especificação do prazo não se aplicam em caso de afastamento do trabalho para preservação da ordem constitucional ou em protesto contra casos extremos que prejudiquem a segurança e a proteção do trabalho”.

O folheto nacional que anuncia a greve lista os incidentes que afetam a segurança dos trabalhadores.

Sem trens e ônibus por 8 horas

Como resultado desta iniciativa assinada pela Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Fna, todos os serviços urbanos e suburbanos de carro, metrô e bonde estão estáveis. Em outras palavras, nenhuma saída efetiva do terminal é esperada durante a greve nacional de oito horas, que também afeta o transporte público no Lácio.

A greve, disseram os signatários, foi convocada “devido a graves incidentes que prejudicaram a segurança dos trabalhadores”. Os funcionários da bilheteria e todos os funcionários do escritório, assistentes de trânsito, funcionários do escritório e de reboque cruzam as mãos em protesto e solidariedade.

Reiniciando o serviço para Atac

Ao final da greve deverá ser feito a partir do depósito ou remessa do associado das seguintes formas:

Serviço de automóvel e trólebus: 30 minutos antes do fim da greve e/ou início dos períodos de garantia;

Serviço de eléctrico: 30 a 50 minutos antes do fim da greve e/ou início dos períodos de garantia;

Serviço Metro A: 30 a 90 minutos antes do fim da greve e/ou início dos períodos de garantia;

Atendimento MetroB-B1: 30 a 120 minutos antes do fim da greve e/ou início dos períodos de garantia;

Serviço Metro C: 30 a 45 minutos antes do fim da greve e/ou início dos períodos de garantia;

Serviço Roma-Lido: 30 a 90 minutos antes do fim da greve e/ou início dos períodos de garantia;

Serviços Roma-Pantano e Roma-Viterbo: 30 a 60 minutos antes do final da greve e/ou início dos períodos de garantia

Equipe de suporte adicional necessária para fornecer serviço: 15 a 30 minutos antes do fim de uma greve e/ou antes do início dos períodos de garantia

Sábado, 17 de setembro, veículos gratuitos

Por outro lado, 17 de setembro está marcado para sábado Transporte público gratuito em todos os veículos Atac, via metrô e superfície, em toda a cidade. No sábado, 17 de setembro, com os veículos e os portões do metrô abaixados, não será uma simples inauguração de livre circulação, mas também um dia de comunicação no transporte público, incluindo distribuição de gadgets temáticos por funcionários da Atac nas principais estações, a partir de Termini. No terminal.