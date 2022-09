Benfica quer salário de cerca de 3,5 milhões de euros por ano para renovar Grimaldo

Um dos soldados aproximou-se Juventus Nos últimos dias, considerando as próximas sessões Mercado de câmbioHá Alejandro Grimaldo, Não só o espanhol do Benfica deu a assistência decisiva para o golo de Ramos no jogo da Liga dos Campeões frente ao Maccabi Haifa, mas sobretudo mostrou todas as suas qualidades ao marcar o segundo golo.

Grimaldo prefere a Juventus, pois seu contrato com o clube lisboeta expira em junho de 2023. Pode ser comprado com desconto em janeiro e, nesse sentido, o clube da Juventus estará pronto para investir na expectativa da saída de Alex Sandro. .

No entanto, segundo a imprensa portuguesa, o Benfica está a tentar negociar uma prorrogação do contrato do jogador, mas ele pede um salário de pelo menos 3,5 milhões de euros líquidos por época mais 2,5 milhões de euros em bónus de assinatura.

Lateral Grimaldo prefere a Juventus

Entretanto, a Juve terá a oportunidade de o ver no grupo da Liga dos Campeões já que o Benfica joga no mesmo grupo que os bianconeri, sendo ele o próximo adversário.

No entanto, a Juventus em breve comprará o lateral-esquerdo em 2023, e Alex Sandro terá que deixar Turim devido ao término de seu contrato em junho.

O resto do mercado da Juventus

lá Juventus Ele não é apenas uma compra completa, mas um zagueiro central também pode ser extremamente atraente no mercado de transferências de janeiro. Ele classifica um meio-campista como reforço. Nesse sentido, os jogadores que os desejam têm muitos componentes que expiram em junho (e, portanto, podem chegar a um preço mais baixo alguns meses antes).

Além de Grimaldo, os bianconeri também preferem os zagueiros Igor Fiorentina e Ivan N’Tikka do Eintracht Frankfurt. O meio-campo, no entanto, será favorito Conteúdo, Gundogan E Douglas Lewis.

