Mercado de Transferências de Bolonha – O atacante português Vitinha é procurado pelo Marselha

Bolonha tem vasculhado o mercado de transferências em busca de oportunidades para avaliar potenciais alternativas às negociações para Santiago Castro, cujas conversações estão lentamente a tornar-se mais complicadas. Último pensamento, De acordo com o especialista de mercado da Sportitalia, Gianluigi Longari, Os portugueses responderão ao nome do atacante Vitinha (Vitter Manuel Carvalho Oliveira) do Olympique de Marselha, Não confundir com o meio-campista Vitinho (Vitor Machado Ferreira), do PSG.

Vitinha, chance de Bolonha?

Vidinha é atacante Turma de 2000Com o Olympique de Marselha a partir de janeiro de 2023, Talento baixo, altamente móvel e especialmente técnico. Há apenas um ano, O português transferiu-se do Sporting Braga para o clube francês por cerca de 30 milhões de euros. Porém, passados ​​6 meses, ocorreu uma transferência importante para os cofres do OM, onde Aubameyang aproveitou a oportunidade para comprar um novo centro com muita experiência. Até o momento nesta temporada, Wittenha acumulou apenas 1.233 minutos, o que representa mais de 50% do total de minutos passados ​​​​no campo provençal.

Concorrência, custos e fórmula

Para Bolonha, é inevitável imaginar que a possibilidade de compra imediata é um acontecimento a evitar. Para Vitinha será necessário um valor próximo ou superior a 20 milhões de euros. No entanto, se o OM abrir a oportunidade para os invasores trocarem dívidas caras pelo direito de compra, as possibilidades aumentam. Estes métodos darão ao Bolonha a oportunidade de avaliar o jogador e potencialmente investir nele. No entanto, não é assim tão simples. Na verdade, Roseauble não foi o único interessado na situação da ponta lusitana. As atenções do Porto também estarão voltadas para o futebolista nascido em 2000. Sempre interessados ​​em comprar oportunidades para jovens talentos portugueses que “regressam”, E o interesse do Sevilla, Uma classificação difícil e completamente inesperada procura reforços para corrigir a situação.